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На сайте МО РФ открыт специальный мультимедийный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду 26 июля

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Главный военно-морской парад в Петербурге
Главный военно-морской парад в Петербурге.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 20 июля. В преддверии Дня ВМФ России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, на сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему Главному военно-морскому параду.

Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемами построения кораблей, воздушной и наземной составляющими торжественного мероприятия.

Всего в военно-морском празднике 26 июля в городе на Неве будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", корветы "Бойкий" и "Стойкий", подводные лодки "Санкт-Петербург", "Петропавловск-Камчатский", "Старый Оскол", большие десантные корабли "Минск" и "Петр Моргунов", малые ракетные корабли "Серпухов", "Мытищи", "Дмитровград", "Град Свияжск", "Советск" и многие другие.

Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавит воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века "Полтава".

Воздушная часть парада в Санкт-Петербурге будет представлена 41 единицей авиационной техники. В небе над Северной столицей пролетят современные истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, имитирующий заправку в воздухе пары новейших многофункциональных истребителей Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

В составе пешей колонны по Адмиралтейской набережной торжественным маршем под звуки военного оркестра пройдут офицеры Главного командования ВМФ, курсанты высших военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга, воспитанники Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Кроме того, в новом разделе на сайте Минобороны России в удобном инфографичном виде представлена информация о проведении 26 июля военно-морских парадов в базах ВМФ России – Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе.

Особый интерес интернет-пользователей также вызовет отдельная тематическая страница, посвященная истории становления и развития Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Дополнением к собранной в разделе информации станет обширная подборка уникальных фотографий, демонстрирующих боевую работу военных моряков, а также видеоэкскурсии по музеям флотов ВМФ России.

Раздел оптимизирован для удобства доступа с мобильных устройств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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