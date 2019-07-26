Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России

28 июля в Санкт-Петербурге состоится главный военно-морской парад России

В ближайшее воскресенье, 28 июля, в российских городах пройдут военно-морские парады, главный из которых состоится в Санкт-Петербурге, и, как ожидается, по масштабу он превзойдет все более ранние смотры морской мощи страны. "Газета.Ru" разбиралась, какие надводные корабли, подводные лодки и боевые самолеты будут представлены в рамках стратегического и динамического показов в День ВМФ на Неве.

В главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота, примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно оснащенные современным и новейшим вооружением. В смотре военно-морской мощи России будет задействовано более четырех тысяч военнослужащих и юнармейцев.

В статическом показе в парадной линии будут представлены корабли современных проектов. Возглавит парадный строй кораблей отечественного ВМФ воссозданный на исторической верфи первый российский 54-пушечный линейный корабль "Полтава".

Этот линкор был спущен на воду 26 июня 1712 года со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства. В строительстве корабля принимал личное участие Петр I. Корабль получил свое название в честь важной победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве, и стал первым линейным кораблем, заложенным и построенным в Санкт-Петербургском адмиралтействе. Проектные работы по воссозданию "Полтавы" начались в 2013 году.

В рамках динамического показа в парадном строю по Неве пройдут корабли российского Военно-морского флота, среди которых будут:

- малые ракетные корабли проекта 22800 "Советск" (шифр "Каракурт) и проекта 12341 "Пассат";

- дизель-электрическая подводная лодка Б-586 "Кронштадт" (проект 677 "Лада");

- большой ракетный катер проекта 12411 "Моршанск";

- морские тральщике проекта 12700 "Иван Антонов" и "Александр Обухов" (шифр "Александрит");

- сторожевой корабль (фрегат) дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал Касатонов";

- базовый тральщик проекта 1265 "Павел Хенов";

- корвет проекта 20385 "Гремящий";

- рейдовый тральщик проекта 10750 "РТ-57" (шифр "Сапфир");

- десантный катер проекта 11770 "Иван Пасько";

- малые ракетные корабли проекта 21631 "Серпухов" (шифр "Буян-М") и проекта 22800 "Мытищи" (шифр "Каракурт");

- десантные катера Д-1441 проекта 11770 "Алексей Баринов" (шифр "Серна") и "Д-67" с ботиком Петра I;

- патрульные катера проекта 03160 "Григорий Давиденко", "Евгений Колесников", "Юнармеец Балтики" (шифр "Раптор");

- артиллерийские катера проекта 1204 "АКА-248", "АКА-223" и "АКА-201";

- противодиверсионные катера проекта 21980 "П-429", "Юнармеец Беломорья", "Юнармеец Заполярья" и "Нахимовец".

О происхождении ботика Петра I, традиционно принимающего участие в российских военно-морских парадах, существуют две версии: по одной, ботик был построен в России корабельными мастерами царей Михаила или Алексея; по другой, он был построен в Англии и доставлен в Москву.

Этот ботик, сделавшийся известным под именем "Дедушки русского флота", был исправлен, оснащен и спущен на реку Яузу, где Петр I катался на нем и сам выучился править рулем. В 1722 году ботик был перевезен из Москвы в Петербург.

11 августа 1723 года ботик был привезен на галиоте из Петербурга в Кронштадт и прошел под штандартом вдоль победоносного флота, при громе пушек с кораблей и крепостей, при барабанном бое, звуках музыки и криках "Ура!" Именно тогда Петр I произнес меткую фразу о ботике: "Смотрите, как дедушку внучата веселят и поздравляют!"

Помимо Невы, в акватории военно-морской базы Кронштадт в День ВМФ 28 июля 2019 года на якорных стоянках встанут боевые корабли, которых не будет на параде в центральной части Санкт-Петербурга. Это, в основном, надводные корабли и подводные лодки, которые по своим размерениям и осадке не имеют возможности войти в реку Неву.

В прилегающих к морской крепости Кронштадт водах разместятся следующие корабли, катера и подводные лодки:

- ракетный катер проекта 1241 "Чувашия" (шифр "Молния-1");

- малый ракетный корабль проекта 1234 "Ливень";

- малые противолодочные корабли проекта 1331М "Уренгой" и "Казанец";

- патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков";

- ракетный крейсер проекта 1164 "Маршал Устинов";

- корветы проекта 20380 "Стерегущий" и "Стойкий";

- судно многофункционального тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус";

- атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами проекта 949А "Смоленск" (шифр "Антей");

- фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков";

- большой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск";

- большой десантный корабль проекта 775 "Минск";

- дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 Б-459 "Владикавказ" (шифр "Палтус");

- эскадренный миноносец типа 052C "Сиань" Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК);

- фрегат "Таркаш" ВМС Индии (проект 11356, построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь").

В воздушной составляющей военно-морского парада в Санкт-Петербурге примут участие современные самолеты-амфибии Бе-200, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, дальний противолодочный самолет Ту-142МР, двухместные многоцелевые истребители поколения 4+ завоевания господства в воздухе Су-30СМ последнего поколения, вертолеты авиации ВМФ.

Формация воздушных кораблей над Санкт-Петербургом выстроится следующим образом: два вертолета Ка-27, три вертолета Ми-8, три Ка-29, один Ка-31Р, два Ка-27М, три Ка-28, один Бе-200, три противолодочных самолет средней дальности Ил-38Н "Новелла", самолет ДРЛО и У А-50 в сопровождении двух Су-30СМ, воздушный танкер Ил-78 в сопровождении двух Су-30СМ, дальний противолодочный самолет Ту-142МР и два палубных самолета Су-33, три МиГ-29, а финальным аккордом воздушной части парада в День ВМФ в Кронштадте станет пролет штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского флага.

Наземная составляющая, по данным военного ведомства, будет представлена парадными ротами военнослужащих ВМФ, морской военной полиции МО РФ, воспитанников Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Для музыкального сопровождения наземной части парада оркестровый батальон, сформированный из ведущих оркестров ВМФ, исполнит парадный марш "Море зовет" композитора Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова. В торжественных мероприятиях вместе со сводным оркестром ВМФ примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама.

Также военно-морские парады состоятся на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани - и сирийском порту Тартус. Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тыс. военнослужащих.

В военном ведомстве отмечают, что с каждым годом все больше и больше зарубежных гостей приезжает в Россию на празднование Дня военно-морского флота. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций.

Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, "вне всякого сомнения, в этом году состоится еще более масштабный и красочный праздник, который благодаря прямой трансляции смогут увидеть миллионы зрителей по всему миру".

Отдел "Армия"