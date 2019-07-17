США предлагают России обсудить новый договор по СНВ с участием в нём КНР

Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией идею трехстороннего договора по ядерному оружию, в котором кроме России и США должен участвовать и Китай. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Источник изображения: Минобороны РФ

США предложат России идею трехстронних переговоров по ядерному сдерживанию с участием Китая. Отмечается, что обсуждение данного предложения может произойти уже в эту среду в Женеве в рамках встречи замгоссекретаря Джона Салливана и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Вместе с тем в Вашингтоне считают преждевременными обсуждения продления самого договора СНВ-3 и не ждут, что "случится прорыв" в переговорах по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее предложение о заключении нового соглашения по ядерному разоружению, в котором участвовал бы и Китай, высказывал президент США Дональд Трамп. Он даже пытался обсудить эту проблему в Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Между тем в Китае отреагировали на предложение США о возможном участии КНР в будущем соглашении по ядерному разоружению и заявили, что Пекин не будет в нем участвовать.

Китай не видит никакого основания или условий для участия в обсуждении возможного трехстороннего договора по ядерному оружию с США и РФ

- говорится в официальном заявлении МИД страны.

Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок соглашение истекает в 2021 году. Ранее сообщалось, что вслед за выходом из ДРСМД, США могут выйти и из СНВ-3, не продлив этот договор и не заключив новый.