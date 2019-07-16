Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): на кону безопасность Европы

Договор о РСМД — одно из самых значимых достижений в области международного контроля над вооружениями, заявляет генсек НАТО Йенс Столтенберг в статье, опубликованной немецкой "Франкфуртер альгемайне". По традиции возлагая всю ответственность за расторжение ДРСМД на Россию, он сообщает, что страны НАТО уже договорились принять меры, когда соглашение перестанет действовать.

На кону безопасность Европы. Если Россия не пойдет на уступки, то менее чем через месяц прекратит своё существование договор, с принятием которого была запрещена целая категория ядерного оружия

Вашингтонский договор о ядерных системах средней дальности, более известный как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, представляет собой одно из самых значимых достижений в области международного контроля над вооружениями. Когда советский генеральный секретарь Михаил Горбачев вместе с американским президентом Рейганом подписал договор, то сказал: "Мы можем гордиться тем, что посадили это деревце, из которого однажды вырастет мощное дерево мира". И действительно, дерево подросло. Ядерные системы средней дальности были разработаны для того, чтобы разрушить европейские города и убить миллионы людей. Мы избавились от этого вооружения, и мир стал более безопасным.

Но сейчас Россия расторгла ДРСМД и тем самым создала серьезную угрозу для нашей безопасности. Страна не только разработала новую ракету средней дальности 9M729, но и построила ее, испытала и разместила.

О ситуации вокруг ДРСМД мы говорили в подкасте Медленно ракеты улетают вдаль

Эта ракета передвижная, ее легко скрыть. Немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, находятся в зоне ее досягаемости. Это сокращает время предупреждения до нескольких минут и снижает порог ядерного конфликта.

Когда США более шести лет назад впервые высказали опасения, что Россия разрабатывает новую ракету, Москва категорически опровергла ее существование. Лишь в прошлом году Россия, наконец, признала, что ракета 9M729 cуществует, однако продолжает утверждать, что ДРСМД тем самым не нарушается. В действительности же Россия давно пытается освободиться от ДРСМД. Так, президент Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году публично высказал желание выйти из договора.

Союзники по НАТО всеобъемлюще поддерживают американское видение, в соответствии с которым Россия нарушает ДРСМД. Некоторые союзники подтвердили этот факт независимо друг от друга.

Именно из-за нарушения договора Россией США заявили в феврале, что в течение шести месяцев они выйдут из ДРСМД, если Россия не вернется к полному и доказуемому соблюдению договора. Срок истекает 2 августа 2019 года.

Все члены НАТО снова настоятельно потребовали от России развеять наши опасения и вернуться к исполнению договора. Одни лишь США провели более 30 встреч с Россией на высоком уровне по этому вопросу. США в полном объеме придерживаются своих обязательств по договору. В Европе нет новых американских ракет, зато есть новые российские ракеты.

Договор, который соблюдается только одной стороной, не может обеспечивать нашу безопасность. К сожалению, мы не увидели со стороны России признаков желания вновь придерживаться договора. Поэтому нам нужно подготовиться к миру без ДРСМД; миру, который станет для всех нас менее безопасным. Когда министры обороны стран-членов НАТО недавно встречались в Брюсселе, они решили, что НАТО отреагирует, если Россия не начнет соблюдать договор. Кроме того, мы дали понять, что мы в своем ответе будем умерены, оборонительны и едины.

Союзники по НАТО не намерены разрабатывать и размещать в Европе наземные ракеты средней дальности. Мы не будем зеркально повторять действия России. Мы не хотим новой гонки вооружений, и мы продолжаем и дальше придерживаться обязательств по действенному контролю вооружений, разоружению и нераспространению.

Во времена нарастающей напряженности тем важнее оставаться в диалоге друг с другом. Мы снова призвали Россию - не в последнюю очередь в Совете Россия-НАТО - сделать правильный шаг.

Окно закрывается

Наш посыл понятен: у России еще есть время спасти договор, который гарантирует нашу безопасность на протяжении более 30 лет. Но окно этой возможности закроется со дня на день. В 1987 году Россия сумела за несколько недель ликвидировать все свои ядерные ракеты средней дальности. Если есть желание, Россия способна действовать быстро. И сейчас как раз настало время, чтобы действовать.

Своими действиями Россия подрывает не только ДРСМД, но и всю систему контроля вооружений, которую мы вместе создали после окончания холодной войны и которая пошла на пользу людям в Европе, а тем самым также и в России.

Я призываю сегодня Россию воспользоваться последним оставшимся у нас шансом и сохранить в силе ДРСМД. В противном случае она будет нести единоличную ответственность за его исчезновение, в результате чего мир для всех нас станет менее стабильным.

Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), генеральный секретарь НАТО