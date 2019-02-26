Fox News (США): Россия дорого заплатит за нарушения договора о контроле над вооружениями

Автор в свое время защитила докторскую диссертацию в области международных отношений в Лондонской школе экономики и политических наук, поработала в «Рэнд корпорейшн» и в штате министра по делам ВВС, называет себя аналитиком по вопросам национальной безопасности, но так и не научилась рассуждать логически. Финал статьи просто анекдотичен, но американцы — съедят…

Можно посочувствовать Владимиру Путину. Его дикий гнев в отношении Америки и НАТО просто не дает ему покоя.

"Самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений является односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Путин в среду в Москве, представляя свое ежегодное послание Федеральному собранию.

На самом деле Соединенные Штаты выходят из этого двустороннего договора об ограничении вооружений из-за того, что Россия не выполняет его условий, - в течение многих лет она проводила испытания в нарушение этого договора, и речь идет, в основном, о ракете 9М729 "Новатор".

"Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО, - заявил Путин. - Нужно оставить подобные иллюзии".

Но в действительности иллюзии имеются у самого Путина - и в ближайшее время он дорого заплатит за то, что его страна нарушила Договор о запрещении ракетах средней и меньшей дальности.

Своим нарушением этого договора, а также бахвальством по поводу новой агрессивной российской программы в области ядерных вооружений Путин предоставил Соединенным Штатам и другим странам-членам НАТО еще больше оснований для продолжения экономических санкций, введенных в отношении России после ее захвата украинского Крыма в 2014 году.

Путин также поставил под угрозу будущие соглашения по контролю над вооружениями, которые, по его словам, он хочет заключить.

Вот история того, как Путин все испортил.

Президент Рейган и советский лидер Михаил Горбачев подписали Договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности в 1987 году. Это соглашение представляло собой компромисс - Рейган хотел большего, - однако оно свидетельствовало о том, что Горбачев искренне настроен в отношении перестройки. Спустя два года была разрушена Берлинская стена, а старый Советский Союз прекратил свое существование в 1991 году.

В течение долгого времени подписание ДРСМД считалось замечательным достижением, позволившим уменьшить вероятность возникновения ядерной войны. ДРСМД все время воспринимался как странный и незначительный договор, однако он явно демонстрировал наличие доброй воли между Рейганом и Горбачевым, что и позволило заключить эту сделку.

Затем пришел Путин. Перед тем как стать президентом России и заменить на этом посту Бориса Ельцина, Путин возглавлял шпионскую службу. Путин в то время замечал только успехи и расширение НАТО, а также то, как глубоко провалилась Россия, которая раньше была господствующей силой и управляла Союзом Советских Социалистических Республик.

Больше всего Путина спровоцировала система американской противоракетной обороны, элементы которой были размещены на территории его бывших союзников по Восточному блоку.

Многие члены НАТО, в том числе Польша и Румыния, - в свое время они входили в состав связанного с Советами Варшавского пакта, - находятся в потенциально опасной зоне, достижимой для иранских ракет. Чтобы покончить с этой угрозой, Соединенные Штаты начали работы по установке радаров для обнаружения ракет на территории этих двух стран.

Президент Джордж Буш-младший в 2004 году (так в тексте - прим. ред.) вышел из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, и сделано это было в том числе для того, чтобы разместить на Аляске противоракеты, призванные защитить Соединенные Штаты от северокорейских ракет.

Путин воспринял это иначе. Он полагал, что Россию тем самым окружают и пытаются ее сдерживать.

Поэтому Россия подновила старые ракеты и стала их испытывать, использую для этого запрещенные пусковые установки. Поначалу Путин делал это втихую. Президент Обама заметил это и в июле 2014 года направил жесткое письмо. Госдепартамент в 2016 году вновь сообщил о нарушении Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Путин мог вернуться к выполнению положений ДРСМД, однако его это, по-видимому, мало волнует. На самом деле Россия сама публикуют фото- и видеоматериалы о его нарушениях.

Скрытая ярость Путина проявилась в прошлом году в Хельсинки во время его беседы с корреспондентом телеканала "Фокс ньюс" (Fox News) Крисом Уоллесом (Chris Wallace).

Путин с возмущением говорил о предательстве и о выводе российских войск из Германии. Российский президент назвал комплексы американской противоракетной обороны "прямой угрозой национальной безопасности" России. По его словам, такие наступательные виду вооружений, как ракета 9М729 "Новатор", свидетельствует о том, что "мы располагаем средствами для преодоления этой системы".

Хорошо, что Путин так доволен, поскольку он много теряет из-за нарушений Россией ДРСМД. Так, например, Путин упускает таким образом возможность снятия санкций с его страны, привлечения инвестиций и роста российской экономики.

Экономика Канады была больше российской в 2017 году.

Особенно бессмысленным является то, что Путину не нужны ракеты 9М729, если исходить из военных соображений. В гибридной войне XXI века эффективно работает российская пропагандистская машина. Военные возможности этой страны в кибернетической области представляют собой настоящую опасность.

Кроме того, Россия расширяет свои возможности в области запуска коммерческих ракет и надеется создать угрозу для находящихся на орбите Земли американских спутников.

Поскольку у НАТО так много сран-членов, Россия никогда не сможет произвести достаточное количество ракет для уничтожения всех авиационных баз альянса.

Не сможет Россия и расколоть НАТО. Министры обороны стран НАТО в декабре 2018 года согласились с тем, что Россия нарушает договорные обязательства.

Может быть, Путин хочет провести переговоры с президентом Трампом о контроле над вооружениями? Таких намеков предостаточно.

"Это просто вопрос для переговоров", - сказал Путин летом прошлого года по поводу ракеты 9М729.

Российский банкир Сергей Дубинин в интервью российскому телевидению отметил, что гонка вооружений - вещь слишком затратная, и она может "расколоть нас" на мелкие части.

"Я повторю, что мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике", - сказал Путин в прошлую среду.

Согласно этой теории, стремление произвести больше вооружений - не что иное, как попытка укрепить свои позиции. Россия утверждает, что весной этого года она примет на вооружение автономный подводный носитель ядерного оружия. За ним последует гиперзвуковой планирующий блок.

Однако Соединенные Штатам сложно начинать какие-либо переговоры на фоне разрушения ДРСМД. Кроме того, под угрозой находится и возможность продления в 2021 году Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это соглашение ограничивает количество ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков, которые могут развернуть Соединенные Штаты и Россия.

И каков же финальный парадокс? Пренебрежительное отношение к ДРСМД и активная разработка новых видов вооружений довольно убедительно демонстрирует всему миру, что отношение Путина к Трампу отнюдь не является приятельским.

Ребекка Грант (Rebecca Grant)

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