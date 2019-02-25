"Оружие уже есть": что угрожает ядерному противостоянию между Россией и США (Focus, Германия)

Немецкий журнал «Фокус» подготовил анализ современных видов российского вооружения. Журнал утверждает, что за минувшие годы Россия активно занималась модернизацией ядерного оружия, ВВС, ПВО и спецназа. В то же время уровень развития ВМС и сухопутных войск еще не столь высок. Беспокойство вызывает не наращивание вооружений, а ситуация с договорами об их сдерживании.

Российская аннексия украинского полуострова Крым, российская поддержка сирийского властителя Башара Асада, спор о размещении вооруженных сил на восточных рубежах НАТО, а теперь еще и о Договоре о запрете ракет средней и меньшей дальности (РСМД) - все эти факторы привели к резкому обострению ситуации. С другой стороны, многие президенты намного хуже понимали друг друга, чем Путин и его коллега Дональд Трамп.

Обращение российского президента Владимира Путина к своим согражданам в эту среду хорошо отражает это положение вещей: "Мы не заинтересованы в конфронтации с США", - сказал Путин. В то же время он, однако, предупредил США о недопустимости их конфронтационного курса по отношению к России, а также о недопустимости новой гонки вооружений.

Гонка вооружений между двумя главными сверхдержавами мира пробуждает воспоминания о холодной войне. И это был бы пугающий сценарий.

"Важное оружие уже давно есть"

"Я, несмотря ни на что, не ожидаю гонки вооружений, как во времена холодной войны. Да и с чего бы ей начаться?" - сказал эксперт по международной безопасности авторитетного берлинского Фонда науки и политики Михаэль Пауль (Michael Paul). По его мнению, положение дел в годы холодной войны было совсем иным, в частности, потому что тогда друг другу противостояли два вооруженных до зубов военных блока.

На первый взгляд, слыша такие слова, можно было бы облегченно вздохнуть. Однако Пауль тут же обосновал свое мнение: "Самое важное оружие и так давно уже есть. Крылатые и баллистические ракеты имеются в большом количестве. Кроме того, как США, так и Россия обладают тысячами ядерных боеголовок - активных и законсервированных. Так что у России нет никакой необходимости для дополнительной активности".

У России больше крылатых ракет, чем считалось

Так, газета "Франкфуртер альгемайне зоннтагсцайтунг" (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung) недавно сообщила со ссылкой на неназванные источники в западных спецслужбах, что у России намного больше крылатых ракет средней дальности 9М729 (по классификации НАТО SSC-8), чем считалось до сих пор.

Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

По словам экспертов, в минувшие годы Россия активно занималась модернизацией ядерного оружия, ВВС, ПВО и спецназа. Впрочем, уровень развития ВМС и сухопутных войск еще не настолько высок.

Обзор российского арсенала

Арсенал самой современной российской военной техники действительно растет стремительными темпами. И если раньше Москва делала основную ставку на количество, то теперь ее военная техника в некоторых аспектах уже превосходит западную:

Новый супертанк "Армата" Т-14, имеющий беспилотную, дистанционно управляемую башню, керамическую броню и радарную систему, применяющуюся на боевых самолетах, по словам экспертов, представляет собой "революционный шаг в развитии бронетехники за вторую половину столетия". Британские спецслужбы предупреждают: "Армата" превосходит всю бронетехнику НАТО. Россия до 2020 года планирует построить около 2 300 танков Т-14. К ним могут добавиться бронетранспортеры и самоходные гаубицы на платформе "Армата".

Мобильная система ПВО С-400 (по классификации НАТО: Growler) может перехватывать истребители новейшего поколения, крылатые ракеты, а также ракеты малой и средней дальности. Дальность полета этой системы составляет 400 км, а высота полета - 27 км. Одна батарея может одновременно отслеживать и обстреливать до 12 целей. Еще лучше этой системы - еще более современная С-500. Ее американский визави - система "Пэтриот" (Patriot) - уступает ей, по мнению экспертов, по всем статьям на целое поколение.

Ракета РС-38 "Сармат" (по классификации НАТО: Satan 2) в будущем призвана заменить нынешние российские межконтинентальные ракеты. Ее дальность полета составляет около 10 тысяч километров, а взрывная сила - 40 мегатонн. Это в 2 000 раз больше, чем бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. Радиус поражения этих ракет охватывает целые страны. Кроме того, ракета РС-38 якобы в состоянии преодолевать ныне существующие противоракетные системы.

Российские ВВС в будущем могут рассчитывать на новейшие боевые самолеты. Так, Су-34 способен действовать как истребитель-бомбардировщик, а также как перехватчик. Он оснащен самой современной техникой и может обнаруживать цели с расстояния 120 км, отслеживать и обстреливать до 10 целей одновременно. Лишь недавно Путин продемонстрировал новейший самолет с системой "стелс" - Т-50, разработанный КБ имени Сухого. На экране радара новый российский суперсамолет имеет размер гандбольного мяча. Эксперты утверждают, что он намного лучше американского F-22.

Еще мощнее должен стать и российский военно-морской флот: наряду с атомными подводными лодками класса "Борей", вооруженными 12 межконтинентальными ракетами "Булава" и способными атаковать цели с расстояния до 8 тысяч километров с применением ядерных боеголовок, ВМС в ближайшие годы должны получить новейшие подводные лодки класса "Ясень". Эти малошумные подлодки будут оснащены минами, 533-миллиметровыми торпедами, крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" и еще более мощными крылатыми ракетами "Оникс" и способны атаковать большие надводные цели.

Страх перед дальнейшей военной агрессией и экспансией

"Улучшенные характеристики российских вооруженных сил вызывают опасения перед дальнейшей военной агрессией и экспансией. Впрочем, по-прежнему существуют факторы, серьезно ограничивающие возможности России по применению военной силы в глобальном масштабе", - говорится в совместном докладе Исследовательского института Восточной Европы при бременском университете, а также Немецкого общества по изучению Восточной Европы.

При оценке возможных последствий возвращения России в число глобальных военных игроков, по мнению специалистов, следует учитывать, что государства сейчас содержат мощные армии не только для участия в войнах и территориальной экспансии. Существенным фактором, определенно, являются престиж и имидж. И именно для России это особенно важно.

Много шума - и ничего?

Российское руководство регулярно анонсирует все новую модернизацию, в частности разработку сверхзвуковых ракет средней дальности наземного базирования, о чем говорилось в начале февраля, или разработку первой беспилотной атомной подводной лодки, которую Путин упомянул в своей речи.

"Что касается прозвучавших в последние недели угроз наращивания вооружений, то их не следует воспринимать слишком серьезно, - считает эксперт Пауль. - Между заявлениями России по этому поводу и реальностью есть большая разница".

Эксперт указал, что о разработке сверхзвуковых ракет было объявлено еще несколько лет назад. То же самое касается работы над спутниками с улучшенными камерами - в данном случае речь идет лишь о техническом прогрессе. "Денег не хватает", - сказал Пауль.

Российские военные расходы - на четвертом месте в мире

На самом деле военные расходы России не так велики, как можно было бы ожидать, учитывая ажиотаж вокруг них.

По данным Международного института стратегических исследований, во всем мире военные расходы составили 1,67 триллиона долларов - примерно на 80 миллиардов долларов больше, чем годом ранее. При этом главная "заслуга" в этом росте принадлежит США.

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М" во время тактических учений расчетов по управлению ракетными ударами Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Оборонный бюджет Соединенных Штатов составляет 643 миллиарда долларов и с огромным отрывом является крупнейшим в мире, превосходя, в частности, аналогичные расходы всех европейских стран НАТО, вместе взятых (264 миллиарда долларов). Россия же с военными расходами в размере 63 миллиардов долларов находится на четвертом месте. Для сравнения: у одной лишь Германии эта цифра составляет 46 миллиардов. Аналогичные данные приводит также стокгольмский исследовательский институт SIPRI.

Ситуация с международными договорами тревожит больше, чем наращивание вооружений

Наращивание вооружений - это одно, но что с этим делать - другой вопрос. При этом эксперт Пауль именно этот момент считает наиболее важным. "Наибольшие опасения вызывает не столько развитие новых вооружений, сколько ситуация с международными договорами об их сдерживании", - подчеркнул он.

В первую очередь, по его словам, речь идет о Договоре РСМД, запрещающем разработку и применение ракет с дальностью полета от 500 до 5 500 километров. А также о Договоре СНВ III, ограничивающем применение стратегического ядерного оружия.

"Конец Договора РСМД разрушил бы одну из важных основ европейской безопасности и глобального ядерного порядка, - предостерегает Пауль. - Тогда ситуация для продления договора СНВ III была бы очень невыгодной. В таком случае после 2021 года не осталось бы никаких правовых ограничений для разработки американских и российских ядерных вооружений".

По мнению эксперта, это еще больше навредило бы убедительности сверхдержав при выполнении их обязательств в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Тем самым повысилось бы давление на ДНЯО.

И это нельзя назвать благоприятными перспективами.

Сузанне Клайбер (Susanne Klaiber), Марко Висниевски (Marco Wisniewski)

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