Первый поисково-спасательный самолет С295W для ВВС Канады

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Канадский Airbus C-295 поиска и спасения выполнил первый полёт

04.07.19 в Севилье, Испания, выполнил свой первый полёт первый самолёт Airbus C-295, предназначенный для ВВС Канады (RCAF - Royal Canadian Air Force). Самолёт строится в варианте поиска и спасения в рамках программы FWSAR (fixed-wing search and rescue) для замены используемых в этой роли CC-115 Buffalo (6 штук) и части C-130H Hercules (8 штук, в т.ч. 5 заправщиков). В конце 2019 г. первый C-295 должен быть передан Канаде для начала оперативных испытаний в этой стране.

Контракт в рамках FWSAR был подписан в декабре 2016 г. Он включает закупку 16 C-295, различные вспомогательные и технические услуги, а также создание нового учебного центра в Канаде. Общая стоимость программы - около 2.5 млрд долларов.

С точки зрения Израиля, программа FWSAR интересна тем, что основное оборудование канадских C-295 - морская поисковая РЛС EL/M-2022 производства ЭЛьТА (из состава IAI). В 2017 г. Канада закупила 16 таких РЛС.

Канада - относительно редкий покупатель израильского вооружения. Известно о всего 3 контрактах, все заключены в последнее десятилетие. Кроме EL/M-2022, это:

Аренда 3 БПЛА Heron в 2008 г. за 95 млн канадских долларов (81 млн долларов США), специально для действий в Афганистане, в рамках программы Project Noctua. Первоначально аренда была на 2 года (2009-2010), далее была продлена на 2011 г. В Канаде БПЛА имели обозначение CU-170.

Закупка 10 РЛС EL/M-2084 MMR (multi-mission radar) для обзора воздушного пространства. Куплены в рамках программы MRR в 2015 г. за 243 млн канадских долларов (187 млн долларов США). В 2017-2018 гг. поставлены первые 7. Оперативное использование началось в конце 2017 г.

Ссылки:

[*]Canada’s first CC-295 makes maiden flight, skiesmag, 05.07.19.

[*]Специальный канадский самолёт с РЛС компании ЭЛьТА выполнил первый полёт, israeldefense, 08.07.19.

[*]Airbus Defense & Space Awarded IAI New Contract to Supply ELM 2022 Maritime Patrol Radar for the Canadian Fixed Wing SAR Project, сайт IAI, 23.10.17.

[*]База данных SIPRI.