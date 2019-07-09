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09.07.2019
ЦАМТО

Источник "РИА Новости" назвал сроки поставки вертолетов Ми-35М в Узбекистан

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Вертолет Ми-35М
Вертолет Ми-35М.
Источник изображения: © Тина Шапошникова/ТАСС

ЦАМТО, 8 июля. Россия в течение двух лет поставит в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Сроки поставки четырех вертолетов Ми-35М – четвертый квартал 2019 года, еще восьми вертолетов – 2020 год", – сказал собеседник агентства.

Как пояснили "РИА Новости" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним реализуется в рамках выданного в 2017 году правительству Узбекистана государственного экспортного кредита.

О подписании контракта на поставку вертолетов сообщалось в 2018 году. Точное количество техники тогда не называлось, отмечает агентство.

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