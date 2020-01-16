Узбекистан получил первые вертолеты Ми-35М

Как сообщил ресурс "Военный Осведомитель", в репортаже узбекского телеканала O'zbekiston 24 с авиабазы Ханабад войск ПВО и ВВС Узбекистана (Кашкадарьинская область) под заголовком "Вручение новой техники военнослужащтим" были показаны первые полученные Узбекистаном боевые вертолеты Ми-35М, а также полученные Узбекистаном вертолеты Ми-17 новой постройки.

По неофициальным сообщениям, Узбекистан в конце 2019 года получил первые четыре вертолета Ми-35М производства ПАО "Роствертол" (входит в состав АО "Вертолеты России") - судя по репортажу, они, предположительно, имеют бортовые номера с "81" по "84". О начале поставок Ми-35М Узбекистан сообщило инфрмационное агентство РИА Новости 20 декабря 2019 года.

Первые полученные ВВС и ПВО Узбекистана боевые вертолеты Ми-35М. Ханабад, январь 2020 года (с) кадр из репортажа телеканала O'zbekiston 24 (via vk.com/milinfolive )

Напомним, что в ноябре 2017 года было сообщено, что министерство обороны Узбекистана подписало с АО "Рособоронэкспорт" контракт на приобретение 12 боевых вертолетов Ми-35М новой постройки. Поставка их была запланирована на 2019-2020 годы.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним проходит в рамках выданного в 2017 г. правительству Узбекистана российского государственного экспортного кредита.

Видео:

Первые полученные ВВС и ПВО Узбекистана боевые вертолеты Ми-35М. Ханабад, январь 2020 года (с) кадр из репортажа телеканала O'zbekiston 24 (via vk.com/milinfolive )