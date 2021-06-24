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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ направило в Венесуэлу взвод элитного Преображенского полка на парад по случаю Дня независимости

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Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103
Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103.
Источник изображения: © EPA/CHICO SANCHEZ

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие элитного Преображенского полка направлены в Венесуэлу на парад, посвященный Дню независимости этой страны, сообщил в среду Западный военный округ.

"Взвод почетного караула отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа, дислоцированного в Москве, убыл в Боливарианскую Республику Венесуэла, где примет участие в праздничных мероприятиях в столице страны, посвященных 210-летию подписания декларации о независимости", - сообщила пресс-служба ЗВО.

"В военном параде примут участие все рода вооруженных сил Венесуэлы. Будет задействована современная военная техника, в том числе российского производства: танки, боевые машины пехоты, зенитные ракетные системы, самолеты", - говорится в сообщении ЗВО.

Отдельный комендантский Преображенский полк ЗВО наряду с Президентским полком ФСО России - уникальные подразделения, дислоцированные в Москве. Они участвуют в мероприятиях на высшем уровне с участием руководителей государства, встречах глав иностранных государств, параде Победы и памятных событиях.

Как сообщал "Интерфакс", Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле госкредит на приобретение военной техники. Сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

С 2005 года в Венесуэлу были поставлены средства ПВО, включая "Антей-2500", "Бук-М2Э", ПЗРК "Игла", истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М и Ми-17, а также бронетехника (танки Т-72, БМП-3 и БТР-80) и стрелковое оружие, в том числе 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103.

16 марта 2020 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил в интервью "Интерфаксу", что Россия продолжает сотрудничать с Венесуэлой по вопросам ремонта военной техники.

"Российские специалисты на ротационной основе находятся в Венесуэле. По мере выполнения задач, соответственно, покидают страну, сменяются новыми группами и так далее", - заявил он.

"Естественно, наши специалисты помогают в ремонте и обслуживании ранее поставленных систем ПВО", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о боеготовности венесуэльских С-300.

Глава ФСВТС РФ тогда заявил, что Венесуэла выполняет свои обязательства по ранее подписанным договорам.

21 февраля генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов сообщил, что строительство в Венесуэле завода по выпуску автоматов "Калашникова" идет по графику, но оно осложнено ситуацией с коронавирусом.

Ранее Шугаев заявлял, что завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет запущен в 2020-2021 годах.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что строительству завода мешают США.

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