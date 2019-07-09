Компания Airbus приступила к летным испытаниям первого самолета C-295W ВВС Канады

ЦАМТО, 8 июля. Компания Airbus объявила о начале летных испытаний первого поисково-спасательного самолета C-295W FWSAR (Fixed-Wing Search And Rescue), предназначенного для ВВС Канады.

Самолет, получивший в Канаде обозначение CC-295, выполнил первый полет на предприятии в Севилье (Испания) 4 июля в 20:20 по местному времени. Его продолжительность составила 1 час и 27 минут.

Планируется, что после окраски и заводских испытаний самолет будет протестирован специалистами Генеральной дирекции по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) Министерства обороны Испании. Поставка первого C-295W заказчику запланирована на конец 2019 года. Еще пять самолетов в настоящее время находятся на разных стадиях сборки, а семь тренажеров – на разных этапах тестирования. Первые экипажи ВВС Канады приступят к подготовке в конце лета 2019 года в международном учебном центре Airbus в Севилье (Испания). Программа FWSAR позволила Канаде в рамках компенсационных программ получить заказы на сумму около 2,5 млрд. долл.

Как сообщал ЦАМТО, 8 декабря 2016 года по итогам тендера командование ВВС Канады заключило с компанией Airbus Defence & Space контракт на поставку 16 новых поисково-спасательных самолетов (проект FWSAR – Fixed-Wing Search And Rescue) С-295W. Соглашение также включает техническое обслуживание самолетов, обучение личного состава, поставку вспомогательного оборудования и тренажеров, постройку нового учебного центра в Комоксе (Британская Колумбия).

Самолеты предназначены для замены устаревших CC-115 (DHC-5) "Баффало" и CC-130H (C-130) "Геркулес".

Стоимость 16 самолетов С-295W, а также 5-летнего технического обслуживания и сопутствующих услуг после завершения поставки в 2022 году, составляет 2,4 млрд. долл. Опцион на оказание услуг технического обслуживания и поддержки в течение 15 дополнительных лет увеличивает стоимость проекта до 4,7 млрд. долл. Согласно графику, первый самолет должен быть поставлен заказчику в 2019 году. Все самолеты должны быть переданы к 2022 году.

ВВС Канады самолеты будут поставлены в модификации C-295W с винглетами и модифицированными двигателями. По информации Airbus, за счет винглет и модификации двигателей будут улучшены аэродинамические характеристики C-295W, снизится расход топлива, возрастет дальность и продолжительность полета.

Новые самолеты будут размещены на базах, где в настоящее время дислоцированы поисково-спасательные эскадрильи: в Комоксе (Британская Колумбия), Виннипеге (Манитоба), Трентоне (Онтарио) и Гринвуде (Новая Шотландия).