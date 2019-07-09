Войти
09.07.2019
ЦАМТО

Компания Airbus приступила к летным испытаниям первого самолета C-295W ВВС Канады

318
0
0
Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 8 июля. Компания Airbus объявила о начале летных испытаний первого поисково-спасательного самолета C-295W FWSAR (Fixed-Wing Search And Rescue), предназначенного для ВВС Канады.

Самолет, получивший в Канаде обозначение CC-295, выполнил первый полет на предприятии в Севилье (Испания) 4 июля в 20:20 по местному времени. Его продолжительность составила 1 час и 27 минут.

Планируется, что после окраски и заводских испытаний самолет будет протестирован специалистами Генеральной дирекции по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) Министерства обороны Испании. Поставка первого C-295W заказчику запланирована на конец 2019 года. Еще пять самолетов в настоящее время находятся на разных стадиях сборки, а семь тренажеров – на разных этапах тестирования. Первые экипажи ВВС Канады приступят к подготовке в конце лета 2019 года в международном учебном центре Airbus в Севилье (Испания). Программа FWSAR позволила Канаде в рамках компенсационных программ получить заказы на сумму около 2,5 млрд. долл.

Как сообщал ЦАМТО, 8 декабря 2016 года по итогам тендера командование ВВС Канады заключило с компанией Airbus Defence & Space контракт на поставку 16 новых поисково-спасательных самолетов (проект FWSAR – Fixed-Wing Search And Rescue) С-295W. Соглашение также включает техническое обслуживание самолетов, обучение личного состава, поставку вспомогательного оборудования и тренажеров, постройку нового учебного центра в Комоксе (Британская Колумбия).

Самолеты предназначены для замены устаревших CC-115 (DHC-5) "Баффало" и CC-130H (C-130) "Геркулес".

Стоимость 16 самолетов С-295W, а также 5-летнего технического обслуживания и сопутствующих услуг после завершения поставки в 2022 году, составляет 2,4 млрд. долл. Опцион на оказание услуг технического обслуживания и поддержки в течение 15 дополнительных лет увеличивает стоимость проекта до 4,7 млрд. долл. Согласно графику, первый самолет должен быть поставлен заказчику в 2019 году. Все самолеты должны быть переданы к 2022 году.

ВВС Канады самолеты будут поставлены в модификации C-295W с винглетами и модифицированными двигателями. По информации Airbus, за счет винглет и модификации двигателей будут улучшены аэродинамические характеристики C-295W, снизится расход топлива, возрастет дальность и продолжительность полета.

Новые самолеты будут размещены на базах, где в настоящее время дислоцированы поисково-спасательные эскадрильи: в Комоксе (Британская Колумбия), Виннипеге (Манитоба), Трентоне (Онтарио) и Гринвуде (Новая Шотландия).

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Испания
Канада
Колумбия
Продукция
C-130
C-295 CASA
Компании
Airbus
Похожие новости
21.01.2015
Ил и Юнь – прогнозам вопреки
04.09.2013
Канада объявит тендер на поставку поисково-спасательных самолетов
28.03.2012
FIDAE-2012: ВВС Чили намерены начать программу приобретения реактивных УТС/УБС
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
11.10.2007
Анализ мирового рынка средних и стратегических военно-транспортных самолетов в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 06:56
  • 8
Вице-премьер РФ Борисов обещает рассмотреть вопрос о квотах на закупки гражданской продукции предприятий ОПК
  • 09.07 06:35
  • 1
"Передовая" сборка F-35 попала на видео
  • 09.07 06:29
  • 1
Вице-премьер РФ предложил увеличить финансирование ОПК через Фонд развития промышленности
  • 09.07 06:17
  • 1
Борисов рассказал, что происходит с экспортом вооружений в условиях санкций
  • 09.07 05:26
  • 76
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 09.07 03:39
  • 1
Получив от России миллионы долларов, ПАСЕ начала штамповать антироссийские резолюции
  • 09.07 03:34
  • 49
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 09.07 03:29
  • 38
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 09.07 03:29
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 09.07 00:06
  • 32
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 08.07 23:29
  • 4
Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию российского самолета МС-21 сохраняются - вице-премьер Борисов
  • 08.07 23:27
  • 11
Новое конструкторское бюро займется разработкой легких многоразовых ракет - "Роскосмос"
  • 08.07 22:58
  • 8
"Можем потерять экипаж": чем опасен старт "Федерации"
  • 08.07 21:56
  • 1
Чем "Витязь" лучше "Фаворита"
  • 08.07 21:28
  • 1
Комитет ПАСЕ возложил ответственность за "крах ДРСМД" на Россию