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ЦАМТО

Компания Airbus передала заказчику 200-й самолет C-295

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Источник изображения: Фото: sevilla.abc.es

ЦАМТО, 16 июля. На предприятии компании Airbus Defence and Space (DS) в Сан-Пабло (Севилья) состоялось мероприятие, посвященное поставке заказчику "юбилейного" 200-го самолета ВТА C-295.

По информации Infodefensa.com, самолет был передан командованию ВВС Канады. Он стал 8-м из 16 заказанных C-295W (национальное обозначение CC-295) в рамках подписанного в 2016 году контракта. Планируется, что в ближайшее время самолет вылетит на авиабазу ВВС Канады "Комокс".

Как сообщал ЦАМТО, 8 декабря 2016 года по итогам тендера командование ВВС Канады заключило с компанией Airbus Defence & Space контракт на поставку 16 новых поисково-спасательных самолетов (проект FWSAR – Fixed-Wing Search And Rescue) С-295W. Соглашение также включает техническое обслуживание самолетов, обучение личного состава, поставку вспомогательного оборудования и тренажеров, строительство нового учебного центра в Комоксе (Британская Колумбия).

Самолеты предназначены для замены устаревших CC-115 (DHC-5) "Баффало" и CC-130H (C-130) "Геркулес", срок службы которых составляет 20 и 40 лет, соответственно. ВВС Канады самолеты поставляются в модификации C295W с винглетами и модифицированными двигателями.

Стоимость самих 16 самолетов С-295W, а также пятилетнего технического обслуживания и оказания сопутствующих услуг после завершения поставки в 2022 году, составляет 2,4 млрд. долл. Опцион на оказание услуг технического обслуживания и поддержки в течение 15 дополнительных лет увеличивает стоимость проекта до 4,7 млрд. долл. Согласно графику, первый самолет предполагалось поставить заказчику в 2019 году. Поставка должна быть завершена в 2022 году. Программа FWSAR позволила Канаде в рамках компенсационных программ получить заказы на сумму около 2,5 млрд. долл.

Летные испытания первого самолета C-295W начались в июле 2019 года, но в Канаду он прибыл только в сентябре 2020 года.

Поставленные самолеты будут размещаться там же, где в настоящее время находятся поисково-спасательные эскадрильи: в Комоксе (Британская Колумбия), Виннипеге (Манитоба), Трентоне (Онтарио) и Гринвуде (Новая Шотландия). На базе ВВС в Комоксе, где также будет находиться новый учебный центр FWSAR, в конечном итоге будут базироваться 5 самолетов C-295W. По три самолета будут размещены в Виннипеге, Трентоне и Гринвуде. Оставшиеся два C-295W будут перемещаться в зависимости от необходимости.

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Великобритания
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C-130
C-295 CASA
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