Ядерная энергоустановка на пострадавшем от пожара глубоководном аппарате изолирована, безлюдна, в работоспособном состоянии - Шойгу

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал президенту РФ Владимиру Путину о состоянии ядерной энергетической установки на пострадавшем от пожара глубоководном аппарате.

"Владимир Владимирович, ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна", - заявил Шойгу на рабочей встрече с Путиным, которую президент провел перед вылетом в Рим. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

По словам министра, "плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии".

"Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата", - добавил Шойгу.

Во вторник, 2 июля, в Минобороны РФ сообщили, что четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. Глубоководный аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.

По данным Минобороны, "среди погибших семь капитанов 1 ранга, двое из которых Герои России, три капитана 2 ранга, два капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы".

Вечером 2 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах.