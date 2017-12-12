Как обновилась российская армия за пять лет



Военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты в Мурманской области.

Источник: РИА Новости / Павел Львов Военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты в Мурманской области.Источник: РИА Новости / Павел Львов

ТАСС рассказывает о главных и наиболее значимых преобразованиях в Вооруженных силах РФ с 2012 года

В конце декабря по традиции президент РФ Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу будут подведены военные итоги 2017 года и поставлены задачи на 2018-й. Ожидается, что также будут затронуты темы, связанные с итогами военной операции в Сирии, продвижением НАТО на восток, темпами перевооружения и строительства армии.

По итогам этого года уровень оснащенности войск современным оружием уже составил 58,9%, что почти в 4 раза больше, чем в 2012 году. Эти цифры были озвучены на ноябрьской коллегии Минобороны, на которой были подведены итоги пяти лет масштабного обновления и развития армии страны. Отчет Минобороны практически совпал с пятой годовщиной назначения министром обороны РФ Сергея Шойгу (оно состоялось 6 ноября 2012 года). За этот срок произошел ряд существенных изменений.

Была значительно увеличена интенсивность боевой подготовки, проведены неоднократные внезапные проверки боеготовности войск, созданы Силы специальных операций. За пятилетку удалось синхронизировать поставки в войска новейшего вооружения и техники, строительство инфраструктуры для их эксплуатации, подготовку специалистов, создание необходимой учебно-материальной базы и фонда служебного жилья. Темпы строительства выросли в 12 раз.

Ежегодно вводится в эксплуатацию в среднем 3 тыс. зданий и сооружений, общая площадь которых превышает 2 млн квадратных метров

Сергей Шойгу

министр обороны РФ

Еще одним из важнейших факторов, как считают в военном ведомстве, становятся развитие высокоточного оружия и ведущиеся разработки гиперзвуковых ракет. Это позволит перенести основную часть задач стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу.

Армия России за 5 лет. Источник: ТАСС

В ходе преобразований российская армия и флот получили боеспособные полки, бригады и дивизии, оснащенные новым вооружением и военной техникой, слаженные органы военного управления, подготовленный личный состав, готовый решать любую боевую задачу. Один из столпов армии — Стратегические ядерные силы (СЯС) — на 74% оснащены современными образцами вооружения.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, заложен фундамент для качественного роста боевых возможностей СЯС "в условиях действия ограничений международных договоров в области контроля вооружений".

Огромную роль в развитии и подготовке войск сыграла военная операция в Сирии.

Полученный в Сирии боевой опыт активизировал разработку и освоение новых форм применения Вооруженных сил, способов ведения операций и боевых действий. Прежде всего это касается применения высокоточного оружия

Валерий Герасимов

начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии

Кроме того, за последние пять лет Россия нарастила присутствие группировок с высокоточным оружием на Балтике, в Баренцевом, Черном и Средиземном морях. Основу группировок составляют корабли с крылатыми ракетами "Калибр", современные береговые ракетные комплексы "Бастион" и системы противовоздушной обороны С-400.

Также активно ведется техническое перевооружение всех родов и видов войск. Так, Военно-морской флот России за пять лет получил более 150 кораблей и судов, его боевые возможности возросли на 30%. Морская авиация вооружилась более чем 60 летательными аппаратами.

По инициативе Шойгу были созданы Арктические войска для обеспечения безопасности региона на севере страны. Более 10 тыс. тонн металлолома вывезено с арктических островов. Построено 425 объектов общей площадью более 700 тыс. кв. м — ни одна страна мира не осуществляла подобное масштабное строительство в условиях Крайнего Севера. 23 корабля и судна пополнили Северный флот.

Армия России за 5 лет. Источник: ТАСС

Ежегодно проводятся Армейские международные игры и развивается армейский спорт, в Подмосковье создан крупнейший и единственный в своем роде военно-патриотический парк "Патриот". Всего с 2013 года проведено 9 тыс. военно-патриотических акций и культурных мероприятий. Их посетило более 8 млн человек. Военно-технический форум "Армия" за три года стал одной из ведущих мировых выставок вооружения.

Обустроена инфраструктура 127 военных городков, усовершенствована инфраструктура Северного и Тихоокеанского флотов для базирования подлодок. Также построено и реконструировано более 240 объектов медицины и санаторно-курортных комплексов. Менее чем за два с половиной года создана многопрофильная высокотехнологичная клиника Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

С учетом объемов и темпов переоснащения армии и флота пересмотрены подходы к системе военного образования. Построены три президентских кадетских училища, три Нахимовских военно-морских училища и три школы для одаренных детей. Появились научные роты (это позволяет студентам вузов отслужить в армии без отрыва от обучения). Сеть высших военно-учебных заведений приведена в соответствие с параметрами кадрового заказа.

Роман Азанов