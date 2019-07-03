Появилось видео испытаний новой ракеты системы ПРО

Воздушно-космические силы России провели испытания новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Снаряды данного типа предназначены для защиты от ударов с воздуха и из космоса.

Видео пусков публикует РЕН ТВ во вторник, 2 июля. Тесты прошли успешно, ракета поразила цель с заданной точностью.

На представленных кадрах видно, как ракета взмывает в воздух. Она оставляет за собой большой столб дыма и огня, отмечает "Газета.ру".

Ранее в июне появилось видео испытаний управляемой ракеты для вертолета Ми-28НМ, которая в ближайшее время поступит на вооружение российских военных.