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03.07.2019
Известия.ru

Появилось видео испытаний новой ракеты системы ПРО

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Источник изображения: Фото: Стоп-кадр видео

Воздушно-космические силы России провели испытания новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Снаряды данного типа предназначены для защиты от ударов с воздуха и из космоса.

Видео пусков публикует РЕН ТВ во вторник, 2 июля. Тесты прошли успешно, ракета поразила цель с заданной точностью.

На представленных кадрах видно, как ракета взмывает в воздух. Она оставляет за собой большой столб дыма и огня, отмечает "Газета.ру".


Ранее в июне появилось видео испытаний управляемой ракеты для вертолета Ми-28НМ, которая в ближайшее время поступит на вооружение российских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ми-28Н
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