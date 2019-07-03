Минобороны РФ сообщило о втором за лето успешном испытании новой ракеты системы ПРО

Испытательный пуск новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 12.02.2018.

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели на полигоне в Казахстане очередной испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), сообщили во вторник в департаменте информации Минобороны РФ.

Испытательный пуск новой противоракеты осуществлен на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Воздушно-космических сил России, заявили военные.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - сказал представитель командования войск ПВО-ПРО полковник Павел Кузьмин.

Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало об успешном испытательном пуске противоракеты на полигоне "Сары-Шаган" 4 июня.

На протяжении последних нескольких лет Минобороны РФ неоднократно сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты. Летно-конструкторские испытания считаются завершенными после 10 успешных пусков, затем ракета может быть принята на вооружение.

Из видеоматериалов, ранее распространенных Минобороны РФ следует, что во всех случаях пуски противоракеты выполнялись на полигоне "Сары-Шаган" из шахтной установки. По мнению экспертов, именно шахтные пусковые установки находятся в составе комплекса А-135, обеспечивающего противоракетную оборону Москвы и Центрального промышленного района.

Комплексы А-135 оснащены антиракетами ближнего перехвата. Система находится на вооружении Первой армии ПВО-ПРО специального назначения.

Ранее сообщалось о разработке в России антиракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

В июне 2017 года генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев заявил, что систему ПРО А-135 модернизируют.

"Предполагается, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района, а к 2025 году завершится создание национальной системы ПРО", - сообщил он тогда в интервью "Парламентской газете".

По словам Боева, эшелонированная система ПРО создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и модернизированных противоракетных комплексов ближнего перехвата.

Основой единой национальной системы ПВО-ПРО станет зенитная ракетная система С-500, заявили в январе 2017 года газете "Красная звезда" в командовании Первой армии ПВО-ПРО.

С-500 скоро поступит на вооружение российской армии, сообщил в воскресенье глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).