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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об успешном испытательном пуске новой ракеты системы ПРО

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Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. Стоп-кадр с видео, опубликованного Министерством обор
Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. Стоп-кадр с видео, опубликованного Министерством обороны РФ.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели очередные успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

Пуск ракеты выполнен российским боевым расчетом на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане, говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - цитирует в четверг Минобороны РФ командующего Первой армией противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения Воздушно-космических сил генерал-лейтенанта Андрея Дёмина.

Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало об испытаниях новой противоракеты на полигоне в Казахстане 28 октября.

В апреле глава Космического командования США Джон Реймонд заявил, что испытания российской противоракеты представляют собой вызов для интересов США в околоземном пространстве. По его словам, данная российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите.

На протяжении последних лет Минобороны РФ неоднократно сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты на полигоне "Сары-Шаган". Летно-конструкторские испытания считаются завершенными после 10 успешных пусков, затем ракета может быть принята на вооружение.

В июле главком Воздушно-комических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что новыми противоракетами усилят систему ПРО Москвы.

"Испытания средств системы в настоящее время проводятся, и уже в ближайшей перспективе Воздушно-космические силы получат обновлённую многофункциональную радиолокационную станцию и модернизированные противоракеты системы ПРО", - сказал тогда главком.

"Возможности огневых средств системы по обороне столицы нашей Родины и Московского промышленного района будут увеличены в два раза, что неоднократно подтверждено на проведённых предварительных испытаниях противоракеты", - сообщил Суровикин.

В июне 2019 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что модернизацию системы ПРО Москвы планируется завершить к 2022 году.

Как сообщал "Интерфакс", ПРО Москвы обеспечивает система второго поколения, которая находится на боевом дежурстве с 1995 года. В ее составе комплексы А-135, оснащенные антиракетами ближнего перехвата.

Сообщалось о разработке в России антиракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

В июне 2017 года генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев сообщил, что к 2025 году завершится создание национальной системы ПРО. Он тогда сказал, что эшелонированная система ПРО создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и модернизированных противоракетных комплексов ближнего перехвата.

Основой единой национальной системы ПВО-ПРО станет зенитная ракетная система нового поколения С-500 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), заявили в январе 2017 года газете "Красная звезда" в командовании Первой армии ПВО-ПРО.

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