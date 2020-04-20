Начальник космических войск США обвинил Россию в лицемерии

Пресс-служба Космического командования (КК) США 15 апреля сообщила, что в этот день Россия провела испытания ракеты с прямым выведением на орбиту DA-ASAT (Direct-ascent anti-satellite), предназначенной для уничтожения спутников. В сообщении приводятся слова главы командования генерала Джона Реймонда, заявившего, что «испытание Россией такой ракеты является еще одним примером того, что угрозы космическим системам США и их союзников реальны и серьезны, и они растут». Он также отметил, что КК следило за этими испытаниями, и объявил о готовности Америки к сдерживанию агрессии в космосе, к защите своих национальных интересов и интересов союзников в данной сфере.

По словам Реймонда, испытанная российская ракета способна уничтожать спутники, находящиеся на низких орбитах. Генерал подчеркнул, что данные испытания состоялись после того, как РФ в феврале этого года проверяла функционирование спутников COSMOS 2542 и COSMOS 2543. Глава КК сказал, что Вашингтону орбитальные перемещения этих спутников напомнили о ранее действовавших российских космических аппаратах, характеристики которых свидетельствовали о том, что они являются космическим оружием. В процессе испытаний оба российских аппарата осуществляли маневрирование в непосредственной близости от орбиты спутника, принадлежащего федеральному правительству, что, заметил Раймонд, можно «расценить как безответственное и потенциально угрожающее» поведение.

«Эти испытания - еще одно доказательство лицемерного отношения России к предложениям о контроле за космическими вооружениями, которые делались с целью ограничить возможности США, причем у России явно не было намерений остановить собственные противоспутниковые программы», - подчеркнул Реймонд.

Начальник КК объявил о том, что сегодня космос имеет исключительное значение для всех стран мира и заметил, что во время пандемии коронавируса международное сообщество стало особенно зависимым от систем, размещенных в околоземном пространстве. Он добавил, что в интересах всех государств поддерживать мир и стабильность в космосе, играющем важную роль в самых различных сферах деятельности большинства государств, включая их коммерческую активность и обеспечение национальной безопасности.

Заявление, сделанное командующим КК США, является далеко не первым выпадом в адрес России со стороны Пентагона. Представители США и НАТО регулярно напоминают о некой «угрозе», которую якобы представляют для космического пространства российские, а также китайские проекты. В феврале этого 2020 года командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО по трансформации французский генерал Андре Ланата в интервью еженедельному политическому журналу The Washington Examiner объявил, что исходящая от России и КНР опасность распространяется и на космос. По его мнению, маневрирование российских и китайских космических аппаратов в непосредственной близости к орбитам спутников западных стран является явным свидетельством такой угрозы. «До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», - заметил военачальник альянса.

МО РФ на протяжении последних нескольких лет неоднократно сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты. Пуски экспериментальных образцов этой ракеты осуществлялись на полигоне «Сары-Шаган» (Казахстан) боевым расчетом российских войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО). Из видеоматериалов, распространенных министерством, что во всех случаях запуски противоракеты выполнялись из шахтной пусковой установки (ШПУ). Как утверждают специалисты, именно ШПУ входят в состав системы ПРО А-135 «Амур» обеспечивающей противоракетную оборону Москвы и центрального экономического района, центром которого является столица. Он оснащен антиракетами ближнего перехвата. Система находится на вооружении Первой армии ПВО-ПРО особого назначения.

В настоящее время идут работы над созданием новой мобильной системы ПРО А -235 «Нудоль», которая заменит «Амура». В состав новой системы будет входить стрельбовой комплекс 14Ц033, вооруженный двухступенчатой ракетой 53Т6М, которая предназначена для поражения головных частей МБР и космических аппаратов на низких орбитах, а также командно-вычислительный пункт 14П078.

Усилия России по укреплению ПРО давно являются объектом критики со стороны Пентагона. В американской военном ведомстве много раз звучали утверждения о том, что разрабатываемые ракеты смогут не только перехватывать МБР, но и уничтожать спутники. МО РФ, со своей стороны, отмечало, что система ПРО предназначена только для защиты от ударов «средств воздушно-космического нападения».

Еще в июне 2017 года генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев заявил, что систему ПРО А-135 модернизируют. Предполагается, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района, а к 2025 году завершится создание национальной системы ПРО», - сообщил он тогда в интервью «Парламентской газете». По словам конструктора, эшелонированная система ПРО создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и модернизированных противоракетных комплексов ближнего перехвата.

МИД РФ сразу же отреагировал на обвинения главного космического командира Америки. Комментируя выступление генерала, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что Вашингтон выдумывает предлоги, чтобы игнорировать предложения Москвы по разработке международной правовой базы для предотвращения вооружений в космосе. «Хочется призвать коллег в Вашингтоне не скользить взглядом по поверхности наших предложений, выдумывая предлоги для их игнорирования, а хотя бы на минуту задуматься, в чем смысл этих идей. Мы говорим о не размещении первыми оружия в космосе», - подчеркнул дипломат. Он также заметил, что из отказа Вашингтона от предложения от предложения Москвы можно сделать только один вывод: Соединённые Штаты «взяли курс на создание ударных систем для развертывания в космическом пространстве». «Другого логического вывода из этой их позиции отрицания нет», - объявил Рябков.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»