Рособоронэкспорт на форуме "Армия-2019": российские беспилотные системы вошли в топ-20 интереса зарубежных покупателей

«Орлан-10» – самый массово закупаемый российским военным ведомством комплекс беспилотных летательных аппаратов. По имеющимся данным можно предположить, что на настоящий момент серийно изготовлено уже более 1500 единиц БЛА данной модели. Производимый компанией ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ, Санкт-Петербург) БЛА взлетной массой до 18 кг и массой полезной нагрузки до 4 кг в оснащении различными элементами аппаратуры полезной нагрузки может применяться для решения широкого спектра задач, включая не только видовую разведку, но радиотехническую разведку, подавление каналов связи и.т.д. Кубинка, 25.05.2018.

ЦАМТО, 1 июля. В ходе МВТФ "Армия-2019" делегация АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организовала для иностранных партнеров более чем из 40 стран свыше 300 презентаций и показов натурных образцов российских техники и вооружения.

"В условиях, когда организаторы ряда зарубежных выставок пытаются ограничить возможности продвижения российской военной продукции, мы приглашаем зарубежных гостей и открываем новые возможности сотрудничества. Форум "Армия-2019" сегодня – одна из крупнейших площадок в стране, где выставляются современные образцы российского вооружения, военной и специальной техники, обсуждаются вопросы укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества. В этом году на форуме мы представили рекордное число образцов – более 1000, и пригласили на "Армию" делегации более 100 стран мира, свыше 30 из которых возглавляли министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов. Интерес к форуму со стороны представителей зарубежных стран растет из года в год. Мы продолжаем расширять географию поставок, подписывать новые контракты", – заявил Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации Ростех.

В 2019 году в ТОП-20 интереса иностранных специалистов, посетивших стенд Рособоронэкспорта на форуме "Армия", вошли:

- техника и вооружение сухопутных войск – танки линейки Т-90, бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун-К", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", автоматы Калашникова;

- техника и вооружение войск противовоздушной обороны – зенитные ракетные комплексы "Викинг" и "Тор-Э2", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1";

- беспилотные системы – многоцелевые комплексы с БЛА "Орлан-10Е" и "Тахион", средства радиоэлектронной борьбы с БЛА "Репеллент".

"Форум "Армия-2019" демонстрирует, что российский оружейный экспорт уверенно держит санкционный удар западных конкурентов, не снижая ранее набранный темп и успешно адаптируясь к работе в условиях меняющегося миропорядка, в том числе посредством перехода в расчетах за поставки оружия на национальные валюты. Только по линии Рособоронэкспорта мы ежегодно поставляем в другие страны технику и вооружение на сумму порядка 13 млрд. долл., а текущий портфель заказов компании составляет 52 млрд. долл. При этом до конца 2019 года мы не только завершим выполнение ряда действующих контрактов, но и подпишем новые – на экспорт авиатехники, средств ПВО и другого имущества", – сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Кроме того, зарубежные партнеры проявили серьезный интерес ко всей линейке российской авиационной и вертолетной техники, а также к авиационным средствам поражения. Для иностранных делегаций на аэродроме Кубинка были организованы демонстрационные полеты самолетов МиГ-29, Су-30СМ, Су-35 и Як-130, а также полеты вертолетов Ми-28Н и Ка-52.

Наибольшее количество презентаций и показов специалисты Рособоронэкспорта провели для делегаций стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Содружества Независимых Государств.

По результатам практических стрельб Рособоронэкспорт подписал серию контрактов с иностранными заказчиками на поставку российского стрелкового оружия и средств ближнего боя.

В рамках научно-деловой программы форума "Армия-2019" состоялись два мероприятия, организованных совместно Рособоронэкспортом и Институтом государства и права Российской академии наук: конференция "Военно-техническое сотрудничество – новые подходы к правовому регулированию в условиях меняющегося миропорядка" и круглый стол "Трансфер технологий в области военно-технического сотрудничества".

"Без регулярного обмена опытом и всестороннего анализа современных тенденций в правовом регулировании такой чувствительной области, как военно-техническое сотрудничество, невозможно эффективно преодолевать непрерывно возникающие по инициативе конкурентов новые вызовы и угрозы. Только системная и активная защита интересов российских участников ВТС является залогом будущих побед на международном оружейном рынке. Россия продолжит борьбу с проявлениями недобросовестной конкуренции, в том числе с подделками и клонами российской продукции военного назначения, бесконтрольно реализуемыми на мировом рынке рядом стран Восточной Европы", – подчеркнул генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

На полях форума подписано соглашение с АО "Концерн "Калашников" по вопросам правовой охраны и коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности в процессе военно-технического сотрудничества.

Ранее такие соглашения были подписаны с АО "ОСК", АО "Вертолеты России" и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

В 2019 году Рособоронэкспорт выступил генеральным спонсором форума "Армия". Приглашенные по линии Рособоронэкспорта зарубежные гости отметили прекрасную организацию форума, в первую очередь, насыщенную программу деловых мероприятий и динамических показов возможностей российских боевой техники и вооружения на полигоне Алабино.