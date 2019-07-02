Рособоронэкспорт на форуме "Армия-2019": российские беспилотные системы вошли в топ-20 интереса зарубежных покупателей
ЦАМТО, 1 июля. В ходе МВТФ "Армия-2019" делегация АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организовала для иностранных партнеров более чем из 40 стран свыше 300 презентаций и показов натурных образцов российских техники и вооружения.
"В условиях, когда организаторы ряда зарубежных выставок пытаются ограничить возможности продвижения российской военной продукции, мы приглашаем зарубежных гостей и открываем новые возможности сотрудничества. Форум "Армия-2019" сегодня – одна из крупнейших площадок в стране, где выставляются современные образцы российского вооружения, военной и специальной техники, обсуждаются вопросы укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества. В этом году на форуме мы представили рекордное число образцов – более 1000, и пригласили на "Армию" делегации более 100 стран мира, свыше 30 из которых возглавляли министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов. Интерес к форуму со стороны представителей зарубежных стран растет из года в год. Мы продолжаем расширять географию поставок, подписывать новые контракты", – заявил Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации Ростех.
В 2019 году в ТОП-20 интереса иностранных специалистов, посетивших стенд Рособоронэкспорта на форуме "Армия", вошли:
- техника и вооружение сухопутных войск – танки линейки Т-90, бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун-К", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", автоматы Калашникова;
- техника и вооружение войск противовоздушной обороны – зенитные ракетные комплексы "Викинг" и "Тор-Э2", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1";
- беспилотные системы – многоцелевые комплексы с БЛА "Орлан-10Е" и "Тахион", средства радиоэлектронной борьбы с БЛА "Репеллент".
"Форум "Армия-2019" демонстрирует, что российский оружейный экспорт уверенно держит санкционный удар западных конкурентов, не снижая ранее набранный темп и успешно адаптируясь к работе в условиях меняющегося миропорядка, в том числе посредством перехода в расчетах за поставки оружия на национальные валюты. Только по линии Рособоронэкспорта мы ежегодно поставляем в другие страны технику и вооружение на сумму порядка 13 млрд. долл., а текущий портфель заказов компании составляет 52 млрд. долл. При этом до конца 2019 года мы не только завершим выполнение ряда действующих контрактов, но и подпишем новые – на экспорт авиатехники, средств ПВО и другого имущества", – сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Кроме того, зарубежные партнеры проявили серьезный интерес ко всей линейке российской авиационной и вертолетной техники, а также к авиационным средствам поражения. Для иностранных делегаций на аэродроме Кубинка были организованы демонстрационные полеты самолетов МиГ-29, Су-30СМ, Су-35 и Як-130, а также полеты вертолетов Ми-28Н и Ка-52.
Наибольшее количество презентаций и показов специалисты Рособоронэкспорта провели для делегаций стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Содружества Независимых Государств.
По результатам практических стрельб Рособоронэкспорт подписал серию контрактов с иностранными заказчиками на поставку российского стрелкового оружия и средств ближнего боя.
В рамках научно-деловой программы форума "Армия-2019" состоялись два мероприятия, организованных совместно Рособоронэкспортом и Институтом государства и права Российской академии наук: конференция "Военно-техническое сотрудничество – новые подходы к правовому регулированию в условиях меняющегося миропорядка" и круглый стол "Трансфер технологий в области военно-технического сотрудничества".
"Без регулярного обмена опытом и всестороннего анализа современных тенденций в правовом регулировании такой чувствительной области, как военно-техническое сотрудничество, невозможно эффективно преодолевать непрерывно возникающие по инициативе конкурентов новые вызовы и угрозы. Только системная и активная защита интересов российских участников ВТС является залогом будущих побед на международном оружейном рынке. Россия продолжит борьбу с проявлениями недобросовестной конкуренции, в том числе с подделками и клонами российской продукции военного назначения, бесконтрольно реализуемыми на мировом рынке рядом стран Восточной Европы", – подчеркнул генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
На полях форума подписано соглашение с АО "Концерн "Калашников" по вопросам правовой охраны и коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности в процессе военно-технического сотрудничества.
Ранее такие соглашения были подписаны с АО "ОСК", АО "Вертолеты России" и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
В 2019 году Рособоронэкспорт выступил генеральным спонсором форума "Армия". Приглашенные по линии Рособоронэкспорта зарубежные гости отметили прекрасную организацию форума, в первую очередь, насыщенную программу деловых мероприятий и динамических показов возможностей российских боевой техники и вооружения на полигоне Алабино.
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