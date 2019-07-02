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02.07.2019
Интерфакс-АВН

Для Тихоокеанского флота заложены два новых малых ракетных корабля - носителя ракет "Калибр-НК"

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Корвет "Тайфун" проекта 22800
Корвет "Тайфун" проекта 22800.
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

Владивосток. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Торжественная закладка двух малых ракетных кораблей (МРК) для Тихоокеанского флота (ТОФ), которые получили наименования "Ржев" и "Удомля", состоялась в понедельник на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба ТОФ.

"Строительство этих современных кораблей будет вестись в рамках контракта, заключенного министерством обороны на постройку шести кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

Планируется, что четыре таких МРК построят на амурском предприятии и еще два будут построены на "Восточной верфи" во Владивостоке.

Ожидается, что заложенные в понедельник корабли войдут в строй после 2020 года.

Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра. Главная энергетическая установка - дизель-электрическая. Максимальная скорость хода - 30 узлов, дальность плавания - 2500 миль, автономность - 15 суток.

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Продукция
3М-54
Club-N
Компании
АСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
2020-й год
22800 МРК
Калибр КР
ТОФ
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