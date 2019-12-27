На Амурском судостроительном заводе для ТОФ заложен третий по счету МРК-носитель ракет "Калибр-НК"

ЦАМТО, 26 декабря. На ПАО "Амурский судостроительный завод" в городе Комсомольск-на-Амуре состоялась торжественная закладка третьего по счету МРК проекта 22800 для ТОФ, который получил наименование "Уссурийск".

Тихоокеанский флот на церемонии представлял заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев.

Строительство этих современных кораблей будет вестись в рамках контракта, заключенного Министерством обороны на постройку шести кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота. Запланировано, что четыре таких МРК будут построены на АСЗ, два из которых были заложены 1 июля этого года.

Ожидается, что заложенный сегодня корабль войдут в строй после 2020 года.

Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован "Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля – 67 м, ширина – 11 м, осадка – 4 м. Главная энергетическая установка – дизель-электрическая. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

МРК вооружен 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", а также ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.