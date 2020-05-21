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ТАСС

Малый ракетный корабль "Павловск" будет заложен летом 2020 года

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Малые ракетные корабли "Вихрь" (заводской номер 256, на переднем плане) и "Охотск" (заводской номер 255, на заднем плане) проекта 22800, прибуксированные для достройки на ОАО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область), 15.05.2020
Малые ракетные корабли "Вихрь" (заводской номер 256, на переднем плане) и "Охотск" (заводской номер 255, на заднем плане) проекта 22800, прибуксированные для достройки на ОАО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область), 15.05.2020.
Источник изображения: Gogs / forums.airbase.ru

Корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр", рассказал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Четвертый по счету малый ракетный корабль "Павловск" проекта 22800 для Тихоокеанского флота (ТОФ), вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", заложат летом 2020 года, сообщил в среду в интервью "Красной звезде" командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"Еще один такой корабль, МРК "Павловск", будет заложен в Комсомольске-на-Амуре летом. Строительство этих кораблей ведется в рамках контракта, заключенного Министерством обороны на постройку шести кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота", - сказал адмирал.

В июле 2019 года для ТОФ были заложены МРК "Ржев" и "Удомля", 26 декабря 2019 года на Амурском судостроительном заводе состоялась закладка третьего корабля серии для ТОФ - "Уссурийск".

Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля - 67 м, ширина - 11 м, осадка - 4 м. Главная энергетическая установка - дизель - электрическая. Максимальная скорость хода - 30 узлов, дальность плавания - 2500 миль, автономность - 15 суток.

МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", а также ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК".

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
96К6 Панцирь-С1
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АСЗ
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Проекты
2020-й год
22800 МРК
Калибр КР
ТОФ
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