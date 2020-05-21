Малый ракетный корабль "Павловск" будет заложен летом 2020 года

Малые ракетные корабли "Вихрь" (заводской номер 256, на переднем плане) и "Охотск" (заводской номер 255, на заднем плане) проекта 22800, прибуксированные для достройки на ОАО "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область), 15.05.2020.

Корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр", рассказал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Четвертый по счету малый ракетный корабль "Павловск" проекта 22800 для Тихоокеанского флота (ТОФ), вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", заложат летом 2020 года, сообщил в среду в интервью "Красной звезде" командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"Еще один такой корабль, МРК "Павловск", будет заложен в Комсомольске-на-Амуре летом. Строительство этих кораблей ведется в рамках контракта, заключенного Министерством обороны на постройку шести кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота", - сказал адмирал.

В июле 2019 года для ТОФ были заложены МРК "Ржев" и "Удомля", 26 декабря 2019 года на Амурском судостроительном заводе состоялась закладка третьего корабля серии для ТОФ - "Уссурийск".

Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля - 67 м, ширина - 11 м, осадка - 4 м. Главная энергетическая установка - дизель - электрическая. Максимальная скорость хода - 30 узлов, дальность плавания - 2500 миль, автономность - 15 суток.

МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", а также ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК".