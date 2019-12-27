Третий малый ракетный корабль с "Калибрами" заложили в Комсомольске

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная закладка третьего малого ракетного корабля для Тихоокеанского флота. Он будет называться "Уссурийск", сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Всего, в рамках контракта, для министерства обороны постоят шесть подобных кораблей. Четыре из них - на предприятии в городе Юности. Судна должны войти в состав флотилии после 2020 года.

Справка "РГ"

Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра. Главная энергетическая установка - дизель-электрическая. Максимальная скорость хода - 30 узлов, дальность плавания - 2500 миль, автономность - 15 суток.

МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", а также ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК".

Артем Красиков