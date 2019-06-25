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25.06.2019
ТАСС

Внезапная проверка боеготовности войск ЦВО охватила около 150 тыс. военных

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Генерал-майор Евгений Ильин
Генерал-майор Евгений Ильин.
Источник изображения: МО РФ

Также к проверке привлекаются более 20 тыс. единиц вооружения

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Около 150 тыс. военнослужащих и более 20 тыс. единиц вооружения задействованы во внезапной проверке войск Центрального военного округа (ЦВО), которая началась в понедельник, сообщил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

"Всего к проверке привлекаются порядка 150 тыс. военнослужащих, до 500 единиц летательных аппаратов, более 20 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, 35 кораблей и судов обеспечения", - сообщил он на брифинге для иностранных военных атташе в Москве.

Генерал сказал, что "контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня". "В этот период проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Для этих целей задействуются более 35 полигонов", - сказал Ильин.

По его словам, "в ходе внезапной проверки будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз и уничтожения незаконных вооруженных формирований".

Внезапные проверки органов военного управления и войск в российской армии будут продолжены, они подтвердили свою эффективность, заявил Ильин. "Внезапные проверки подтвердили их востребованность и эффективность для повышения боевой готовности вооруженных сил. Важно, что такого рода проверки стали уже привычными в жизни армии и флота, и они будут, разумеется, продолжены в будущем", - сказал он.

Генерал проинформировал военных дипломатов, что комплекс мероприятий внезапной проверки имеет целью проверить реальную способность вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются угрозы террористического характера, а также определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящих стратегических командно-штабных маневрах "Центр-2019".

По замыслу мероприятия, сообщил он, с 06:00 мск понедельника в полном составе были приведены в высшую степень боевой готовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, а также отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

В понедельник глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе совещания руководящего состава Минобороны РФ проинформировал о том, что по приказу верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина 24 июня началась внезапная проверка в ЦВО, которая продлится до 28 июня.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
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