Шесть противолодочных самолетов ТОФ примут участие в Главном военно-морском параде

ЦАМТО, 24 июня. Три дальних противолодочных самолета морской авиации Ту-142 и три противолодочных самолета Ил-38Н представит Тихоокеанский флот (ТОФ) в ходе Главного военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля.

Самолеты ТОФ совершат перелет дальностью более 8 тыс. км из Приморья на аэродром Кипелово в Вологодской области, где экипажи будут проходить подготовку к воздушной части морского парада. Планируется, что тренировочные полеты начнутся уже в первой половине июля.

В 2018 году на Главном военно-морском параде ТОФ представляли три дальних противолодочных самолета, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).