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25.06.2019
ЦАМТО

Шесть противолодочных самолетов ТОФ примут участие в Главном военно-морском параде

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Ту-142
Ту-142 на вооружении ТОФ.
Источник изображения: РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 24 июня. Три дальних противолодочных самолета морской авиации Ту-142 и три противолодочных самолета Ил-38Н представит Тихоокеанский флот (ТОФ) в ходе Главного военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля.

Самолеты ТОФ совершат перелет дальностью более 8 тыс. км из Приморья на аэродром Кипелово в Вологодской области, где экипажи будут проходить подготовку к воздушной части морского парада. Планируется, что тренировочные полеты начнутся уже в первой половине июля.

В 2018 году на Главном военно-морском параде ТОФ представляли три дальних противолодочных самолета, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-38
Ту-142
Проекты
ТОФ
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