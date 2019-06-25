ВКС России получили первые два серийных вертолета Ми-28НМ

Как сообщил 23 июня 2019 года в эфире телеканала "Звезда" генеральный директор холдинга АО "Вертолеты России" Андрей Богинский, Воздушно-космические силы Российской Федерации получили первые два серийных боевых вертолета Ми-28НМ (установочной партии).

Предположительно, первые два серийных боевых вертолета Ми-28НМ установочной партии производства АО "Роствертол" (в составе АО "Вертолёты России"), переданых Министерству обороны Российской Федерации (с) кадр из видео телеканала "Звезда"

По словам Богинского, две боевые машины Ми-28НМ уже переданы Министерству обороны Российской Федерации. Вскоре вертолеты будут подключены к государственным испытаниям. В 2020 году министерство обороны России получит ещё шесть вертолетов Ми-28НМ.

Со стороны bmpd напомним, что в апреле 2019 года появились фотографии начавшего летные испытания в Ростове-на-Дону, предположительно, первого построенного на АО "Роствертол" для Министерства обороны России модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ установочной партии.

В декабре 2017 года было сообщено, что Министерство обороны России заключило государственный контракт с холдингом АО "Вертолёты России" (в состав которого входит АО "Роствертол") на производство установочной партии новых вертолётов Ми-28НМ. Согласно условиям контракта, первые две машины должны был быть изготовлены до конца 2018 года.

Опытный образец ОП-1 (бортовой номер "701 желтый") модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ ("Изделие 296", ОКР "Авангард-3") был построен на "Роствертоле" в 2015 году. Испытания ОП-1 в режиме висения были начаты на АО "Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля" (МВЗ) 29 июля 2016 года, а полноценные летные испытания - 12 октября 2016 года. В марте 2019 года опытный образец ОП-1 вертолета Ми-28НМ прошел испытания боевым применением в Сирии.

7 марта 2019 года во время посещения АО "Роствертол" заместитель Министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что Министерство обороны России намерено заключить контракт на поставку серийных вертолетов Ми-28НМ и что "сейчас обсуждается объём первого контракта на Ми-28НМ - 6 или 18 машин".

Затем было сообщено, что в рамках Государственной программы вооружений на 2018-2027 годы Министерство обороны России планирует закупить суммарно 98 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ.

Видео передачи телеканала "Звезда":