Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ

Как сообщило информационное агентство "Интерфакс", 7 марта 2019 года во время посещения в Ростове-на-Дону АО "Роствертол" (входящего в состав АО "Вертолеты России") заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко заявил, что Министерство обороны Российской Федерации заключит контракт на первую партию в десять модернизированных тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2В.

Совершивший демонстрационный полет 07.03.2019 транспортный вертолет Ми-26Т2 (бортовой номер 06823, серийный номер 35-05, совершил первый полет еще 27 января 2018 года) - третий вертолет, построенный на ПАО "Роствертол" (Ростов-на-Дону) для Иордании (с) Ми-26 / aviaforum.ru

"Сегодня мы пришли к соглашению, что мы будем заключать контракт на первую партию - 10 вертолетов Ми-26Т2В", - сказал А.Криворучко журналистам в четверг.

Модернизированный Ми-26Т2В - это тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет с грузоподъёмностью 20 тонн с современной авионикой.

Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2, который обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.

Также, согласно "Интерфаксу", Алексей Криворучко сообщил, что Министерство обороны Российской Федерации и АО "Вертолеты России" согласовали цену на модернизированные боевые вертолеты Ми-28НМ, серийный контракт будет заключён.

"Сегодня мы пришли к соглашению с "Вертолетами России". Контракт будет заключён, мы достигли полного взаимопонимания по цене, готовимся, начинаем работу", - заявил А.Криворучко журналистам в четверг на "Роствертоле".

"Будет заключён большой контракт как по Ми-28, так и по Ка-52", - сказал заместитель министра.

Он заявил, что сейчас обсуждается объём первого контракта на Ми-28НМ - 6 или 18 машин.

А.Криворучко заявил, что работы по совершенствованию вертолета будут продолжаться: облик и комплектация могут еще измениться.

В свою очередь глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что доводы военных о цене на Ми-28НМ услышаны.

"Машина Ми-28НМ подверглась значительным и серьезным улучшениям, в том числе летно-технических характеристик. Исходя из этого мы совместно с кооперацией провели работу, получили первый результат, а именно: в первую очередь виденье кооперации по вопросам ценообразования. Заказчик нас поправил в этом направлении, мы достигли консенсуса в этой работе", - сказал А.Богинский.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что рассчитывают на пересмотр холдингом "Вертолеты России" стоимости модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник".

"При подготовке очередного контракта на поставку в войска вертолетов Ми-28НМ мы действительно столкнулись, на наш взгляд, с завышенной стоимостью этих машин холдингом "Вертолеты России", - сказал "Интерфаксу" начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

По словам А.Гуляева, российское военное ведомство неоднократно обращалось к руководству "Вертолетов России" с предложением пересмотреть ценовую политику с учетом значительных объемов закупаемой серии.

В свою очередь информированный источник агентства в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что стоимость Ми-28НМ оказалась выше, чем ожидало Минобороны РФ, но она обоснована - стороны ищут пути сокращения издержек на проект.

"Стоимость планируемого контракта на поставку Ми-28НМ признана военным ведомством обоснованной, но это не отменяет того факта, что она оказалась выше первоначальных ожиданий, в том числе из-за роста цен на покупные комплектующие изделия, которые составляют до 70% стоимости вертолета", - заявил собеседник агентства.

11 февраля глава холдинга "Вертолеты России" А.Богинский сообщил журналистам, что первая партия Ми-28НМ будет передана Минобороны РФ в апреле.

15 февраля прошлого года А.Богинский сообщил "Интерфаксу", что Ми-28НМ проходит государственные совместные испытания.

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