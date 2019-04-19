Первый вертолет Ми-28НМ установочной партии

Известный ростовский споттер Erik Romanenko (erik_rostovspotter) опубликовал сделанную 17 апреля 2019 года фотографию начавшего летные испытания в Ростове-на-Дону, предположительно, первого построенного на АО "Роствертол" для Министерства обороны России модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ установочной партии.

Предположительно, первый построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ установочной партии. Ростов-на-Дону, 17.04.2019 (с) Erik Romanenko / erik_rostovspotter

Напомним, что в декабре 2017 года было сообщено, что Министерство обороны России заключило государственный контракт с холдингом АО "Вертолёты России" (в состав которого входит АО "Роствертол") на производство установочной партии новых вертолётов Ми-28НМ. Согласно условиям контракта, первые две машины должны был быть изготовлены до конца 2018 года, однако, видимо, первый борт установочной партии был поднят в воздух только сейчас.

Опытный образец ОП-1 (бортовой номер "701 желтый") модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ ("Изделие 296", ОКР "Авангард-3") был построен на "Роствертоле" в 2015 году. Испытания ОП-1 в режиме висения были начаты на АО "Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля" (МВЗ) 29 июля 2016 года, а полноценные летные испытания - 12 октября 2016 года. В марте 2019 года опытный образец ОП-1 вертолета Ми-28НМ прошел испытания боевым применением в Сирии.

7 марта 2019 года во время посещения АО "Роствертол" заместитель Министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что Министерство обороны России намерено заключить контракт на поставку серийных вертолетов Ми-28НМ и что "сейчас обсуждается объём первого контракта на Ми-28НМ - 6 или 18 машин".