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25.03.2019
bmpd.livejournal.com

Вертолет Ми-28НМ в Сирии

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Боевики сирийской оппозиционной группировки "Джейш аль-Изза" распространили сделанное в районе Эль-Латамна на севере сирийской провинции Хама видео, на котором запечатлены действия нового российского боевого вертолета Ми-28НМ. Вертолет Ми-28НМ работает в паре с вертолетом Ми-35М ВКС России.

Российский боевой вертолет Ми-28НМ в боевых действиях в районе Эль-Латамна на севере сирийской провинции Хама, 21.03.2019 (с) кадр из видео сирийской оппозиционной группировки "Джейш аль-Изза"

Ранее 21 марта 2019 года газета "Известия" сообщила, что "Минобороны приступило к испытаниям новейшего ударного вертолета Ми-28НМ в сложных погодных и климатических условиях. Опытный экземпляр уже доставлен на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве и вертолетостроительной отрасли. Пилотам аппарата, прозванного в войсках "Ночным суперохотником", предстоит в условиях высоких температур и пыльных бурь сирийской пустыни проверить систему управления, а также новейшие радиолокационный комплекс, системы вооружений и шлемы с функцией дополненной реальности".

Видео:

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-28Н
Ми-35
Ми-35М
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