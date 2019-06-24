Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО
Источник изображения: Фото: twitter.com/NATOpress
Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, которая вошла в состав военного комитета НАТО. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
Военный комитет НАТО объединяет начальников генштабов государств — членов альянса. Глава военного комитета является главным военным советником генерального секретаря НАТО.
На данный момент в Румынии проходят учения НАТО Saber Guardian – 2019. 20 июня американские военные на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
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