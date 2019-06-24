Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО

Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, которая вошла в состав военного комитета НАТО. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Военный комитет НАТО объединяет начальников генштабов государств — членов альянса. Глава военного комитета является главным военным советником генерального секретаря НАТО.

На данный момент в Румынии проходят учения НАТО Saber Guardian – 2019. 20 июня американские военные на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.