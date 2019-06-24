МРК Черноморского флота "Орехово-Зуево" прибыл в Севастополь из Средиземного моря

ЦАМТО, 21 июня. Малый ракетный корабль Черноморского флота "Орехово-Зуево" 20 июня прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

Для экипажа корабля, принятого в состав флота в декабре прошлого года, это был первый выход в дальнюю морскую зону для выполнения поставленных задач.

Торжественная церемония, посвященная возвращению корабля из дальнего похода, прошла в соединении ракетных кораблей Крымской военно-морской базы.

Экипаж корабля в течение трех месяцев выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море. За этот период моряки приняли участие в плановых учениях постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, в ходе которых были отработаны вопросы организации противоминной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

Справочно:

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года, является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Является седьмым кораблем модернизированной серии "Буян-М". Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" – охрана и защита экономической зоны государства, сообщает пресс-служба Южного военного округа.