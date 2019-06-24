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24.06.2019
Независимое военное обозрение

Пентагон может вернуться к стратегии двух войн

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Пентагон
Пентагон, США.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Вашингтон воспринимает российско-китайский альянс как прямую угрозу

В текущем месяце президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встречались дважды: первый раз это было во время визита китайского лидера в нашу страну в начале июня, связанного с 70-летием со дня установления дипломатических отношений между Россией (СССР) и КНР, а также в связи с участием в Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2019, а второй раз встреча состоялась на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Многочисленные встречи глав России и Китая, а с 2013 года их было более 30, являются показателем высокой степени взаимопонимания и "совпадения позиций РФ и Китая по ключевым мировым проблемам". Владимир Путин считает, что сотрудничество двух стран на международной арене является важнейшим фактором стабильности в мире, а Си Цзиньпин называет российского коллегу "самым близким и надежным другом".

Реакция западных СМИ на сближение Москвы и Пекина вылилась в информационные атаки и запугивание мировой общественности тем, что Россия и Китай стремятся к созданию объединенного блока, который будет доминировать на евразийском континенте и может стать самой важной геополитической силой, определяющей тенденции развития международных отношений в XXI веке.

Как сообщило американское издание The National Interest, отношения, которые выстраивают лидеры двух держав, будут иметь "глубокие долгосрочные последствия", тогда как агентство Bloomberg и вовсе приводит тревожные заключения авторитетных экспертов с требованиями от Пентагона готовиться к войне на два фронта – одновременно с Россией и Китаем. Агентство отметило, что российский президент является необычайно одаренным тактиком, и утверждает, что экономические и дипломатические отношения Пекина и России "отражают военный союз, разворачивающийся на наших глазах". А чтобы сдержать и при необходимости нанести поражение РФ и КНР, Министерству обороны США, вероятнее всего, понадобится разработать новую стратегию.

В настоящее время Вашингтон наращивает военное присутствие в Восточной Европе и может предпринять дополнительные меры для того, чтобы развернуть там еще большее количество военной техники и военнослужащих, способных сдержать возможную российскую агрессию, а инвестиции в противоракетную оборону, как считают политики и военные, обеспечат повышение военного потенциала США как в Европе, так и в Азии.

В статьях профессора Университета имени Джонса Хопкинса Хола Брэндса, который является специалистом по геополитике и экспертом нескольких очень влиятельных некоммерческих организаций, включая Центр стратегических и бюджетных оценок и Исследовательский институт внешней политики, а также бывшего командующего войсками США и НАТО в Европе, адмирала в отставке, а ныне эксперта финансовой компании Carlyle Group Джеймса Ставридиса, высказываются мнения, что США и их европейские союзники не готовы к самому факту возникновения "российско-китайского альянса", который угрожает США и американоцентричному миру. Авторы этих статей утверждают, что в связи с наметившейся тенденцией Соединенные Штаты должны в самом срочном порядке начать подготовку к возможному одновременному столкновению с двумя великими державами.

"Доктрина двух войн" уже провозглашалась Вашингтоном после завершения холодной войны. В соответствии с этой стратегией, ВС США могли одновременно вести две региональные войны в разных точках планеты. Однако изменение военно-политической обстановки и широкое распространение терроризма вынудили Белый дом в конце прошлого десятилетия отказаться от этой доктрины. Теперь же, когда предполагается, что США придется одновременно противостоять Китаю и России, Пентагону предлагается рассмотреть возможность ведения войны на два фронта. Однако заокеанские аналитики считают, что если европейские страны – члены НАТО значительно увеличат свои оборонные возможности или если Вашингтону в конечном итоге удастся ослабить напряженность в отношениях с Москвой и сосредоточиться исключительно на Пекине, то, возможно, дилемма, связанная с ведением двух войн, может потерять свою значимость.

Президент России, отмечая все более ухудшающиеся отношения с Вашингтоном, тем не менее заявляет, что Москва не создает с Пекином военных союзов. "Мы не создаем с Китаем военных союзов. Да, мы стратегические союзники, но мы не работаем против кого-то, мы работаем во благо себя самих и наших партнеров", – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2019. Он подчеркнул, что Россия готова работать со всеми, включая США. С Китаем у РФ растет товарооборот, который достиг 108 млрд долл., хотя в прошлом году ставилась задача – 100 млрд. На Петербургском форуме председатель КНР подчеркнул, что устойчивое развитие станет "золотым ключом" для решения текущих глобальных проблем, точкой соприкосновения максимальных выгод всех сторон и исходным пунктом для оптимального сотрудничества. Подобные российско-китайские взаимоотношения становятся важным фактором стабильности в мире и международной безопасности.

Взаимодействие Москвы и Пекина ведется и на уровне оборонных ведомств. Регулярно проводятся совместные мероприятия по оперативной и боевой подготовке, проходят переговоры представителей генеральных штабов, а также продолжается сотрудничество между военными учебными заведениями. Не так давно министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что совместные учения российской армии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будут проходить на регулярной основе.

Крупнейшими стали российско-китайские учения "Восток-2018", которые проводились в регионе на суше и на море. Были задействованы 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Китай направил на учения 3,2 тыс. военнослужащих, около 900 машин, 24 вертолета и 6 самолетов. А в апреле 2019 года российские корабли приняли участие в китайском военно-морском параде, посвященном 70-летию ВМС Китая. Как недавно сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, в августе 2019 года китайские военнослужащие будут участвовать в Международных армейских состязаниях "АрМИ-2019". На территории КНР планируется провести четыре конкурса – "Суворовский натиск", "Безопасная среда", "Мастер оружейник" и "Чистое небо".

Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе состоявшихся в Москве 13 июня с.г. переговоров с командующим Сухопутными войсками НОАК генерал-полковником Хань Вэйго заявил, что военные России и Китая будут развивать двустороннее сотрудничество в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Сближение двух стран происходит в условиях враждебной политики США по отношению к РФ и КНР и противостояния Запада Москве и Пекину, торговой войны с КНР и санкций России. Авторы статей, публикуемых в The National Interest, утверждают, что расширение связей двух стран является ответом на давление на них со стороны США, а Bloomberg сообщает, что Россия и Китай становятся союзниками на фоне американских санкций, и напоминает о временах холодной войны, когда Пекин и Москва по большинству вопросов международной политики дистанцировались друг от друга. Восстановление отношений между КНР и СССР произошло только в 1989 году, а в середине 1990-х страны установили отношения стратегического партнерства. Стороны условились не противостоять друг другу и не разжигать идеологические разногласия, а в начале нового века, после 40 лет переговоров, был решен пограничный спор. Создание в 2001 году ШОС стало твердой опорой для сотрудничества и стабильности в регионе, связывающем Россию и Китай, сообщает директор Центра по изучению России Института гуманитарных и социальных наук Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае Фэн Шаолэй.

Сегодня Соединенные Штаты заинтересованы в ослаблении взаимоотношений Москвы и Пекина. Российский МИД считает, что они "все поставят на карту", чтобы обеспечить решение этой задачи и достичь своих целей. Американские и международные эксперты отмечают, что президент США, насколько это возможно, пытается делать робкие шаги в сторону контактов с Россией. Они утверждают, что тесное сотрудничество между Россией и Китаем не закрывает двери для возможной встречи лидеров РФ и США. На саммите "большой двадцатки", который 27–28 июня 2019 года пройдет в Осаке, глава Белого дома планирует провести встречи с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. Что из этого получится – покажет время.

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Герасимов Валерий
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