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19.06.2019
ТАСС

Шойгу заявил, что российские военные скоро получат новое гиперзвуковое и лазерное оружие

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Министр обороны Сергей Шойгу.
Министр обороны Сергей Шойгу.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ РИА Новости

По словам министра обороны, первые его образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, первые его образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство", - сказал министр во вторник, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

О разработке в России новейших образцов вооружения рассказал в послании к Федеральному собранию президент РФ в прошлом году. В этом году он продолжил тему и рассказал, что лазерные комплексы "Пересвет", проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре этого года; атомная подлодка-носитель для "Посейдонов" будет спущена на воду этой весной, началось серийное производство комплекса "Авангард". Глава государства также сообщил об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты "Сармат" и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник". По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут "ритмично, без сбоев, по плану".

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