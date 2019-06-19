Sina (Китай): российские электронные глушители могут парализовать GPS. В ответ американские военные планируют обновить свое оборудование

Борьба России и США за господство началась сразу после Второй мировой войны, каждый стремился обогнать своего соперника в области вооружения. Позже распад СССР помог Америке выйти из этой гонки победителем, пишет "Сина", однако спустя время некоторые российские технологии стали для нее настоящей головной болью. В частности, разработанные в России глушители сигналов GPS, против которых США пока бессильны.

С военной точки зрения Россия и США - это два мировых гиганта, их борьба за господство началась после окончания Второй мировой войны, они обгоняли друг друга в области ядерного и неядерного оружия. Несмотря на определённое преимущество США, разрыв между силами двух стран в целом не слишком велик. ОВД, центром которой был СССР, а затем Россия, оказала серьезное военное давление на НАТО, возглавляемое США. Долгие годы бешеной гонки вооружений сильно повлияли на Россию: СССР пал, а США победили, но от этого им легче не стало.

Формально борьба за господство между Россией и США продолжалась даже после окончания холодной войны, однако уже не имела такого же масштаба. США были в десять раз сильнее России, которая из великой державы превратилась в регионального лидера и лишилась средств для ведения дальнейшей борьбы.

Упадок национальной и военной мощи России развязал руки США, которые могли теперь беспрепятственно нападать на кого им захочется. Однако из каждого правила есть исключение. Так некоторые российские технологии стали настоящей головной болью для США, которые стали терпеть одно поражение за другим.

Речь идет о российских глушителях, которые неоднократно выводили из строя американскую систему GPS!

По сообщениям американских СМИ, к концу этого года армия США установит на БТР "Страйкер" (Stryker) 2-го кавалерийского полка в Германии устойчивое против организованных помех GPS-оборудование. Главной его особенностью будет наличие резервной копии на случай сбоя в инерциальной навигационной системе (ИНС), спровоцированного новым поколением российских GPS глушителей.

В настоящее время производится первое поколение данного оборудования, однако ВС США настаивают на скорейшей модернизации до второго или даже третьего поколения с целью противостояния угрозам, которые непрерывно возникают. Главной причиной такое спешки стал тот факт, что после окончания холодной войны США распустили большинство наступательных подразделений, связанных с радио- и радиолокационными помехами, и не уделили должного внимания модернизации наземной артиллерии, активно развивая при этом силы нанесения авиаудара с применением бомб и управляемых ракет с точным наведением по GPS. При помощи данной системы в США отслеживалось местоположение подразделений дружественной стороны и обеспечивалось быстрое подключение к своей сети радиосвязи.

Однако из-за того, что система GPS оказалась подвержена помехам, ложным сигналам и неполадкам на спутниках, Соединенным Штатам, возможно, придется от нее отказаться, так как она только ослабляет их вооруженные силы. Для решения сложившейся ситуации три года назад США начали работать над проектом системы для гарантированного позиционирования, навигации и синхронизации (APNT).

Причиной принятия США этих срочных мер стало применение Россией глушителей GPS в Сирии, Северной Европе и на Скандинавском полуострове, в результате чего из строя вышли GPS-приемники США и их союзников по НАТО. Это стало огромным успехом для российских военных навигационных технологий. Стоит отметить, что сигнал GPS Россия глушила и до этого, в 2003 году, во время войны в Ираке, тогда из-за российских глушителей во время боевых вылетов США впустую потратили немало боеприпасов, ведь отсутствие сигнала GPS значительно снизило их боеспособность.

После войны в Ираке США продолжали совершенствовать технологии GPS. Они разработали новое поколение устойчивых к помехам спутников и приемников, на некоторых из них даже были установлены направленные в космос антенны, призванные отфильтровывать волны-помехи. Но и русские не сидели сложа руки, они тут же изобрели новое поколение GPS глушителей, полностью блокирующих работу приемников!

На самом деле навести помехи на оборудование GPS не так-то просто. Белого шума будет недостаточно, так как GPS работает не за счет интенсивности сигнала, он передает псевдошумовые сигналы, их интенсивность и фоновой шум приблизительно одинаковые, поэтому осуществление помехозащиты за счет увеличения мощности передачи невозможно. Теоретически помехи в GPS-оборудовании не могут быть вызваны только за счет мощности волн, которые их создают, практически - этого можно добиться псевдокодами.

Откуда у русских псевдокод военных сигналов американской системы GPS?

Все предельно просто. Спутники GPS распространяют свое радиовещание по всему миру в уже известном диапазоне частот. Русские принимали этот сигнал, анализировали его и находили закономерности. Так ими и был получен псевдокод, который смешивался с усиленным сигналом, принятым глушителем, и отсылался обратно, выводя из строя приемники GPS в радиусе нескольких сотен километров.

Звучит очень просто, хотя на самом деле это вовсе не так. Для подобных действий необходимо обладать развитыми электронными коммуникационными технологиями и превосходными знаниями в области математики, а русские как раз этим и славятся. Даже направленные антенны не помогут США полностью решить проблему, ведь приемники не могут определить точное местонахождение спутника и отфильтровать все помехи.