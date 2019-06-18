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18.06.2019
ТАСС

Два запуска спутников OneWeb планируются на 2020 год на ракетах "Союз" с космодрома Куру

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Модель спутника Airbus OneWeb
Модель спутника Airbus OneWeb.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Regis Duvignau

В октябре 2019 года также запланирован запуск в рамках контракта между Роскосмосом и Arianespace

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Два запуска спутников связи британской компании OneWeb планируется осуществить в 2020 году на российских ракетах-носителях "Союз" с космодрома Куру (Французская Гвиана). Об этом сообщил в понедельник ТАСС гендиректор компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов на Международном аэрокосмический салоне "Ле-Бурже - 2019".

"Основным совместным международным проектом, в котором принимает участие "Главкосмос", остается "Союз" в Гвианском космическом центре (ГКЦ), где мы выступаем головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации. Три запуска из ГКЦ запланированы на 2020 год, из них один по контракту Роскосмос - Arianespace на запуск европейской полезной нагрузки и два по программе развертывания спутниковой группировки OneWeb (контракт "Главкосмос" - Arianespace)", - сказал Лоскутов.

По его словам, в октябре 2019 года также запланирован запуск в рамках контракта между Роскосмосом и Arianespace. При этом гендиректор "Главкосмоса" не уточнил, какая полезная нагрузка будет выведена на орбиту в рамках этого пуска.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля в 00:37 мск и в тот же день успешно выведены на орбиту разгонным блоком "Фрегат".

В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Спутники будут работать в Ka и Ku-диапазоне радиочастотного спектра. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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