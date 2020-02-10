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ТАСС

Запущенные с Байконура спутники OneWeb успешно выведены на рабочую орбиту

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Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

Выведение аппаратов заняло 3,5 часа

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Все 34 британских спутника OneWeb успешно выведены на рабочую орбиту. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи OneWeb от разгонного блока "Фрегат"! Они выведены на целевые орбиты", - говорится в сообщении.

Выведение аппаратов происходило в течение 3,5 часов в девять этапов: во время первого отделились два спутника, далее - по четыре примерно через каждые 20 минут.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 спутниками стартовала в пятницу с площадки номер 31 космодрома Байконур. Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур. Изначально он должен был состояться в декабре 2019 года, однако его пришлось перенести, поскольку компании потребовалось дополнительное время для испытаний аппаратов.

До этого аппараты британской компании запускались только с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. Тогда на орбиту были выведены шесть аппаратов. Начало коммерческого использования группировки запланировано на 2020 год. В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников. К 2021 году британская компания намерена обеспечить круглосуточную связь для пользователей Земли.

В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется запустить 21 ракету-носитель "Союз" с космическими аппаратами с космодромов Куру и Байконур. Контракт подразумевает опцион на пять дополнительных стартов.

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