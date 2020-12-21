Следующий запуск спутников OneWeb с Восточного может состояться в феврале

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - На космодроме Восточный идет подготовка к запуску следующей партии спутников компании OneWeb, запланированный на февраль 2021 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В одном из рабочих помещений технического комплекса космодрома Восточный идёт подготовка разгонного блока "Фрегат" к февральскому 2021 года пуску", - написал Рогозин в своем фейсбуке.

В комментариях к сообщению он уточнил, что речь идет о запуске спутников британской компании OneWeb.

В пятницу на космодроме Восточный пройдет первый в 2020 году пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками британской компании OneWeb.

"Предстоящий пуск станет первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с российского космодрома Восточный. Кроме того, он также станет первым запуском, реализуемым французской компанией Arianespace для компании OneWeb с данного космодрома", - сообщили в "Роскосмосе".

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во французской Гвиане. Как сообщалось, стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

Первый пуск с шестью спутниками состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, в марте 2020 года с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту третью (и последнюю на данный момент) партию из 34 аппаратов.