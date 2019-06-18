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18.06.2019
Вестник Мордовии

Советский ЗРК "Квадрат" по мнению США сбил в Йемене ударный БЛА MQ-9 Reaper

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Источник изображения: Фото: mp-navigator.livejournal.com

Центральное командование Вооруженных сил США в понедельник распространило заявление, в котором признало потерю 6 июня в Йемене БПЛА MQ-9 Reaper, сбитого хуситами.

Как отмечает известный военный эксперт Юрий Лямин, американцы считают, что его уничтожили из ЗРК "Квадрат".

По мнению Лямина, если хуситы действительно спустя четыре года войны поддерживают в боеспособности старые "Квадраты" советского производства, пусть даже с иранской помощью, то, надо отдать им должное, это большое достижение.

Кроме того, американцы заявляют, что КСИР, якобы, запустили ракету из какого-то модифицированного иранского ПЗРК "Стрела-2" по другому американскому MQ-9 Reaper во время инцидента с танкерами в Оманском заливе 13 июня.

"Особый "шарм" всем этому, конечно, придает то, что Центральное командование ВС США официально признано террористической организацией Ираном, а КСИР Ирана - Соединенными Штатами Америки", - добавил военный эксперт.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Иран
Йемен
Оман
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
КУБ
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