Зенитное наследие

Военный эксперт Антон Лавров — о том, как системы ПВО 1970-х и 1980-х годов внезапно оказались востребованы в XXI веке

Новость о сбитом хуситами над Йеменом беспилотнике MQ-9 Reaper прошла почти незамеченной. Повстанцы уже неоднократно демонстрировали возможности по уничтожению ударных БПЛА своих многочисленных противников. Примерно месяц назад они сбили зенитной ракетой малый ударник MQ-1 Predator, а в апреле Саудовская Аравия лишилась одного из купленных у Китая "Птеродактилей" Wing Loong. Падали от огня немногочисленных средств ПВО йеменских повстанцев даже вполне современные истребители.

Но интересно, что в этот раз США после недели размышлений не только признали уничтожение противником самого мощного американского ударного беспилотника, но и назвали причину его гибели. У хуситов появился старый советский зенитно-ракетный комплекс "Куб". Это стало неожиданным ответом на вопрос, как плохо вооруженные повстанцы могут бороться с самым "модным" оружием современности.

Раньше было известно о том, что хуситы достигают успеха за счет кустарно модернизированных авиационных ракет "воздух-воздух" и ПЗРК. Но даже, казалось бы, давно устаревший ЗРК "Куб" — совсем другое дело. Это сравнительно более сложное и мощное оружие. Его появление уже вызвало особую озабоченность у американского командования. CENTCOM в сообщении своей пресс-службы подчеркнуло, что досягаемость ПВО хуситов, усовершенствованной при содействии Ирана, заметно выросла.

Беспокойство противников йеменских повстанцев понятно. При всем почтенном возрасте этого предшественника "Бука" его высотные твердотопливные ракеты остаются очень серьезным аргументом. Пилоты самолетов арабской коалиции, используя дешевое и массовое высокоточное оружие малой дальности, теперь не могут чувствовать себя в безопасности.

Обвинения в сторону Ирана тоже вполне понятны. Эта страна действительно наладила собственное производство копий ракет для "Куба" и даже улучшенных вариантов с большей дальностью и высотностью. Но главным достоинством иранской модернизации стала замена устаревших средств обнаружения комплекса. Громоздкий и не слишком надежный радар старого поколения на гусеничном шасси заменили на более компактный и современный на колесном. Кроме радара ЗРК обзавелся современной высокоэффективной оптико-локационной станцией (ОЛС). Она недорога, проще и меньше радара.

Для хуситов именно она стала замечательным дополнением для ЗРК малой дальности. В подходящую погоду ОЛС эффективны на всей дальности действия ракет комплекса и, в отличие от радара, позволяют постоянно и длительно вести наблюдение, оставаясь в засаде невидимым. В поединке с более сильным и технологически продвинутым противником такая возможность бесценна. Но могут пригодиться такие комплексы и странам с сильными армиями.

Еще несколько лет назад необходимость тактической ниши мобильных ЗРК малой дальности была под вопросом. Современным ударным самолетам и вертолетам технологически развитых армий просто не требуется входить в их зону действия и такие комплексы стали считаться почти бесполезными. Но расцвет военных беспилотников и насыщение ими воздушного пространства над конфликтами даже малой интенсивности придали ЗРК малой дальности новый смысл жизни. Хуситы сбивают ими ударные беспилотники. Но и в конфликте на востоке Украины уже много лет именно мобильные ЗРК вроде "Стрела-10" и "Оса-АКМ" превратились в самое эффективное средство охоты за малыми разведывательными БПЛА.

После начала регулярных налетов беспилотников боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии туда пришлось отправить ЗРК малой дальности "Тор-М2". Для абсолютно надежной защиты от малых, но назойливых самодельных БПЛА одних лишь С-400 и "Панцирей" оказалось недостаточно.

Опасны старые комплексы и в руках умелого противника. Это продемонстрировали джихадисты под Дамаском. Захватив в Восточной Гуте пару пусковых устаревших сирийских "Ос", они несколько лет успешно охотились из засад за правительственной авиацией. В плотной городской застройке они оставались почти неуязвимы и сбили три вертолета, повредив еще три.

В то время как Россия сосредоточилась на разработке и продвижении на экспорт новых ЗРК, ниша модернизации старых советских комплексов оказалась отдана на откуп другим странам. Особенно активно конкурировали с нами Белоруссия и Украина. Они модернизировали и поставляли на экспорт даже такие, казалось бы, безнадежно устаревшие комплексы, как С-75 и С-125. Приходится импровизировать и странам, находящимся под оружейным эмбарго, — Северной Корее и Ирану. Их образцы глубокой модернизации советского наследия иногда действительно поражают.

Несмотря на то что с распада СССР прошли уже десятилетия, его старые мобильные ПВО остаются очень востребованными у стран, не принадлежащих к числу технологических развитых. В основном состояние этой техники плачевно. Но реанимировать и сами эти комплексы, и ракеты к ним сейчас можно.

К счастью, Россия в последние годы начала активнее работать с модернизацией мобильных ЗРК малой дальности. На предстоящей "Армии" покажут и новую мобильную "Сосну" на шасси БМП-3, и арктические "Торы", и проекты модернизации заслуженных "Осы" и "Стрелы". Разумеется, будут там и серьезные модернизированные "Буки", предок которых сейчас сбивает современные ударные беспилотники из США и Китая.

Практика показала, что забывать о таких скромных ЗРК в погоне за дальнобойными и дорогостоящими комплексами не слишком разумно. У них есть и своя ниша на современном поле боя, и экспортный потенциал.

Автор — военный эксперт

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