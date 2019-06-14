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14.06.2019
ЦАМТО

Комплексами "Хибины-2" оснастили самолеты Су-34 ЗВО в Воронежской области

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Контейнер комплекса РЭБ "Хибины" Л-175В
Контейнер комплекса РЭБ "Хибины" Л-175В на самолете Су-34 борт №04 красный.
Источник изображения: Пресс-служба КРЭТ

ЦАМТО, 13 июня. Более 30 комплексов радиоэлектронной борьбы "Хибины-2" получили специалисты наземных служб для оснащения самолетов Су-34 авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Воронежской области.

Комплекс "Хибины-2" получил более широкую зону покрытия, что позволяет в 2 раза увеличить живучесть боевой машины в воздухе во время ведения атак.

Впервые новое оборудование будет апробировано на летно-тактическом учении в июле этого года. Согласно летному заданию, экипажи Су-34 применят обновленные навесные современные комплексы радиоэлектронного подавления, создав ложные цели для наземных средств ПВО условного противника, скрыв, таким образом, свое реальное нахождение.

В роли противника для бомбардировщиков выступят командные пункты комплексов С-300ПМ, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Продукция
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1 комментарий
№1
14.06.2019 07:16
Су-30СМ также имеет возможность применения комплексов Хибины.
По поводу Хибин-2 не уверен достаточно ли мощности генераторов у Су-30СМ, а вот "донашивать" Хибины-1 за Су-34 тоже не плохая перспектива....
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