Патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв" проекта 22160 введен в строй ВМФ России

11 июня 2019 года на Новороссийской военно-морской базе состоялись торжественные мероприятия по случаю подъема Военно-Морского флага на втором в серии патрульном корабле проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162), построенном в Зеленодольске (Республика Татарстан) на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (предприятие входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс"). Корабль вошел в состав Черноморского флота ВМФ России.

Введенный в состав Черноморского флота ВМФ России второй в серии патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Новороссийск, 11.06.2019 (с) Министерство обороны России

Перед началом торжественной церемонии подъёма флага был проведён чин освящения Андреевского флага и экипажа патрульного корабля.

С напутственными словами к военным морякам обратились командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Олег Шастов, представители завода-изготовителя корабля, администрации города-героя Новороссийска, ветераны и духовенство.

В своём выступлении вице-адмирал Игорь Осипов подчеркнул, что подъем Андреевского флага на новом патрульном корабле "Дмитрий Рогачёв" - это продолжение реализации планов по модернизации флота.

"Процесс поступления новых кораблей идёт по графику, при этом черноморцы не на словах, а на деле показывают, что способны эффективно управлять и применять новые образцы техники и вооружения. Следующим в 2019 году в состав флота войдут морской тральщик "Иван Антонов" и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах", - заявил командующий Черноморским флотом.

После подъёма Андреевского флага экипаж корабля начнёт отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Комментарий bmpd. Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" является вторым в серии кораблем проекта 22160 постройки АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в Зеленодольске, и является первым, построенным предприятием в рамках заключенного 9 октября 2014 года контракта с Министерством обороны России на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. Разработчиком проекта 22160 является АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург).

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162) был заложен в Зеленодольске 25 июля 2014 года, спущен на воду в конце 2017 года и в августе 2018 года отбуксирован по внутреним водным путям в Новороссийск, где в сентябре 2018 года начал заводские ходовые испытания. Государственные испытания корабля были начаты в декабре 2018 года.

Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161) был построен на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" по контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года и был введен в состав Черноморского флота 20 декабря 2018 года. 10 июня 2019 года "Василий Быков" впервые вышел на боевую службу. Оба введенных в строй патрульных корабля проекта 22160 входят в состав 184-й бригады кораблей охраны водного района Новороссийской Военн-морской базы.

Третий и четвертый патрульные корабли проекта 22160 "Павел Державин" (заводской номер 163, был заложен 18 февраля 2016 года) и "Сергей Котов" (заводской номер 164, заложен 8 мая 2016 года) формально закладывались на Зеленодольском ССЗ, но фактически их строительство осуществляется в Керчи на ООО "Судостроительный завод "Залив" (находящемся с конца 2014 года под управлением Зеленодольского ССЗ), где первый из них "Павел Державин" был спущен на воду 21 февраля 2019 года. На самом Зеленодольском заводе в стапельной стадии строительства находятся два последних патрульных корабля "Виктор Великий" (заводской номер 165, заложен 25 ноября 2016 года) и "Николай Сипягин" (заводской номер 166, заложен 13 января 2018 года). Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими номерами 162, 163 и 164 был 2018 год, и с заводскими номерами 165 и 166 - 2019 год, однако в итоге сроки значительно ушли "вправо", и сейчас сроками сдачи кораблей с заводскими номерами со 163 по 166 официально считаются 2020-2023 годы. Все шесть кораблей проекта 22160 предназначаются для Черноморского флота.

Церемония ввода в состав Черноморского флота ВМФ России второго в серии патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162), построенного на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Новороссийск, 11.06.2019 (с) Министерство обороны России

Введенный в состав Черноморского флота ВМФ России второй в серии патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Новороссийск, 11.06.2019 (с) Виталий Тимкив / РИА Новости

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