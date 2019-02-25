В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160

Как сообщают сетевые источники, 21 февраля 2019 года в Керчи на судостроительном заводе "Залив" (находящемся с конца 2014 года под управлением АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького") был произведен спуск на воду строящегося там для ВМФ России патрульного корабля "Павел Державин" (заводской номер 163) - третьего корабля проекта 22160 в серии из шести единиц, и первого, строящегося на заводе "Залив".

Строящийся для ВМФ России на судостроительном заводе "Залив" (находящемся под управлением АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького") патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163) перед спуском на воду. Керчь, 21.02.2019 (с) Kostya-Vet / forums.airbase.ru

Проект 22160 патрульного корабля разработало АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург). Строительство патрульного корабля "Павел Державин" осуществляется в рамках контракта, заключенного АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 9 октября 2014 года с Министерством обороны России на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. Первый патрульный корабль по этому контракту (и второй в серии) "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162) был заложен в Зеленодольске 25 июля 2014 года, спущен там на воду в конце 2017 года, и в августе 2018 года отбуксирован в Новороссийск, где в сентябре 2018 года начал заводские ходовые испытания. Сейчас сдача этого корабля ВМФ России перенесена на 2019 год.

Следующие два патрульных корабля "Павел Державин" (заводской номер 163, был заложен 18 февраля 2016 года) и "Сергей Котов" (заводской номер 164, заложен 8 мая 2016 года) формально закладывались на Зеленодольском ССЗ, но фактически их строительство осуществляется на ССЗ "Залив" в Керчи, где первый из них и был спущен на воду 21 февраля 2019 года. На самом Зеленодольском заводе в стапельной стадии строительства находятся два последних патрульных корабля "Виктор Великий" (заводской номер 165, заложен 25 ноября 2016 года) и "Николай Сипягин" (заводской номер 166, заложен 13 января 2018 года). Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими номерами 162, 163 и 164 был 2018 год, и с заводскими номерами 165 и 166 - 2019 год, однако в итоге сроки значительно ушли "вправо", и можно ожидать, что в 2019 году ВМФ в лучшем случае сдадут два первых корабля "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин". Все шесть кораблей проекта 22160 предназначаются для Черноморского флота.

Напомним, что ранее Зеленодольский завод по контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года осуществил строительство головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161). Фактически этот корабль был заложен в Зеленодольске еще 26 февраля 2014 года. "Василий Быков" был спущен на воду 28 августа 2017 года, а 8 ноября 2017 года был прибуксирован на судостроительный завод "Залив" в Керчи для достройки и доукомплектования. По завершении работ, 25 марта 2018 года "Василий Быков" был отбуксирован из Керчи в Новороссийск, где начал заводские ходовые испытания 8 мая 2018 года, и по завершении Государственных испытаний был передан Черноморскому флоту 20 декабря 2018 года.

Строящийся для ВМФ России на судостроительном заводе "Залив" (находящемся под управлением АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького") патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163) перед спуском на воду. Керчь, 21.02.2019 (с) kerch.com.ru