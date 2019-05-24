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24.05.2019
bmpd.livejournal.com

Информация о работе АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в 2018 году

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Небезынтересная официальная информация о работе АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в области военного кораблестроения в 2018 году, опубликованная в размещенной в открытом доступе "Пояснительной записки (сопутствующей информации) к годовой бухгалтерской отчетности данного предприятия зв 2018 год.

Достраивающийся на плаву на ООО "Судостроительный завод "Залив" (находящемся с конца 2014 года под управлением АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького") в Керчи третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" (заводской номер 163), май 2019 года (с) A. SEVER

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Залив СЗ
ЗДЗ Горького
Проекты
22160
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