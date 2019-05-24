Информация о работе АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в 2018 году
Небезынтересная официальная информация о работе АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в области военного кораблестроения в 2018 году, опубликованная в размещенной в открытом доступе "Пояснительной записки (сопутствующей информации) к годовой бухгалтерской отчетности данного предприятия зв 2018 год.
Достраивающийся на плаву на ООО "Судостроительный завод "Залив" (находящемся с конца 2014 года под управлением АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького") в Керчи третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" (заводской номер 163), май 2019 года (с) A. SEVER
Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Компании
Проекты
Похожие новости