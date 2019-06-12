Головной патрульный корабль "Василий Быков" проекта 22160 впервые вышел на боевую службу

Оригинал взят у коллеги balabin_1712 в ПАТРУЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ "ВАСИЛИЙ БЫКОВ" ВЫШЕЛ НА ПЕРВУЮ БОЕВУЮ СЛУЖБУ!

Утром 10.06.2019 из Севастополя вышел на боевую службу патрульный корабль "Василий Быков" проекта 22160 из состава 184 бригады кораблей ОВР Новороссийской ВМБ. В конце мая корабль прибыл из Новороссийска для осуществления подготовки к предстоящему походу. Через несколько дней завершив прохождение черноморских проливов "Василий Быков" войдет в состав Оперативного соединения ВМФ России в дальней морской зоне, также осуществит заход в Тартус. В дальнейшем кораблю предстоит совершить переход на Балтийский флот, и в конце июля он примет участие в Главном военно-морском параде ВМФ России в Кронштадте.

Для экипажа это первая боевая служба в дальней морской зоне. Вместе с ПК "Василий Быков" в составе группы на боевую службу вышел МРК "Великий Устюг" Каспийской флотилии.

На фото: ПК "Василий Быков" впервые выходит на боевую службу из Севастополя. 10 июня 2019 года. Автор - А.Балабин.

Оригинал взят у коллеги balabin_1712 в МРК "ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" ВЫШЕЛ НА БОЕВУЮ СЛУЖБУ В СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

В понедельник утром 10 июня 2019 года малый ракетный корабль "Великий Устюг" проекта 21631 из состава 106 бригады НК Каспийской флотилии вышел из Севастополя и взял курс на Босфор. В ближайшие дни корабль пройдет черноморские проливы и войдет в состав Оперативного соединения ВМФ России в дальней морской зоне. В конце мая текущего года МРК совершил межфлотский переход из Астрахани в Черное море, и 31 мая прибыл в Севастополь для завершения подготовки к предстоящей боевой службе. Напомню, что для этого корабля это уже вторая боевая служба за последний год. Так, год назад в июне 2018 МРК "Великий Устюг" в составе группы с МРК "Град Свияжск" также перешли в Севастополь и 17 июня вышли в Средиземное море. Тогда их боевая служба продлилась с июня по октябрь 2018 года. В сентябре они принимали участие в масштабных учениях ВМФ в Средиземном море - "Океанский щит -2018". Известно, что с 2018 года принято решение на ротационной основе регулярно выполнять задачи боевой службы в Средиземном море кораблями Каспийской флотилии. По плану "Великий Устюг" должен сменить однотипный МРК "Орехово-Зуево" Черноморского флота, который находится на боевой службе с конца марта 2019 года. Вместе с ним на боевую службу вышел ПК "Василий Быков".

На фото: МРК "Великий Устюг" Каспийской флотилии покидает Севастополь взяв курс в Средиземное море. 10.06.2019. Фото из архива А.Балабина.