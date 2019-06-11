Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте

ВМФ готов отказаться от «плавающих аэродромов» на долгосрочную перспективу

Сегодня в Мурманске на совещании нового главкома ВМФ Николая Евменова и представителей промышленности будет решаться судьба тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов». Озвученная повестка дня: проблемы, связанные с ремонтом и модернизацией Кузи, как ласково называют корабль сами моряки, но высокая комиссия, скорее всего, должна будет решить — ставить крест на крейсере или погодить. Выяснилось, что запланированная на 2021 год сдача 35-м СРЗ (филиал Центра судоремонта «Звездочка») передача корабля флоту в установленные сроки не укладывается. Самому судоремонтному заводу требуется модернизация мощностей, которая займет как минимум два с половиной года. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) предлагает временную схему доковой операции, но против нее выступает командование ВМФ.

Если ремонт затянется на неопределенный срок (а он непременно затянется), то возникает вопрос — нужен ли будет тогда пусть и модернизированный, но изрядно потрепанный морями-океанами авианесущий крейсер? Он и в «молодые годы» не вылезал из ремонтов, что получится после нынешнего? И вообще, нужны ли России авианосцы как таковые?

Трудно спорить о необходимости наличия в составе ВМФ России ударных авианосных групп, если на флоте имеется только один авианосец, который завис в длительном ремонте. И министр обороны Сергей Шойгу на одном из последних селекторных совещаний МО (март 2019 года), хотя и поставил первым вопросом состояние тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Кузнецов», но им же он, по сути, поставил крест и на все авианосные программы. Вслух не сказал, но по дальнейшему вниманию к другим новым боевым кораблям было заметно — сегодня не лучший день для авианосцев вообще.

Вот представьте, есть у вас такой рыдван — старый автомобиль, в котором все работает на «честном слове», как в последний раз. Он большой, вместительный, у соседей по двору такого точно нет, но жрёт много бензина, скорость уже не та, да и поломки достали. В общем, всё через чих-пых. Вариантов два — продать авто антикварам или на металлолом отправить, либо попытаться вдохнуть вторую жизнь, отремонтировать, лаком покрыть, новый клаксон поставить и — в Ялту! Выбираем ремонт, все-таки вещь раритетная. Но, тут падает на такой лимузин домкрат в гараже, портит обшивку, коленвал ломается, а когда вы приходите забирать такое сокровище из мастерской, выясняется, что работы выполнены всего на четверть.

История — будто с Кузи списана. И плавучий док ему борта пробивал, и нынешняя стадия технической готовности составляет 25 процентов. Сергей Шойгу после таких оценочных показателей готовности нашего единственного авианосца как-то уж очень нейтрально предложил «обсудить ход работ на корабле» — посмотреть хочет: доделать или все-таки выбросить. Но вот сам сегодня не поехал, послал главкома ВМФ, которому скорее всего даны в Москве четкие указания.

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» — как камень на развилке дорог, где один указатель ведет в никуда, а второй указывает на широкие океанские просторы. Ситуация чем-то напоминает начало 1970-х, когда в военно-морскую доктрину ВМФ СССР заложили авианосные эскадры — флот страны Советов активно боролся за владычество в океанах. Ну, а как там без авианосцев? Тогда было построено и спущено на воду (с 1975 по 1991 гг.) пять авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет» — «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Адмирал Горшков» и «Адмирал Кузнецов». Недостроенный «Варяг», доставшийся Украине, был продан в Китай, а «Ульяновск» разобрали еще на первой стадии стапельных работ.

То есть, шаги для вхождение в «Клуб авианосцев» — стран обладающих таким типом кораблей, был предпринят, но сама идея плавно угасла, и остался один-единственный «Адмирал Кузнецов» в составе ВМФ. Есть ли смысл возрождать сейчас авианосные группировки? Куда покажет стрелка морского компаса? Прежде чем обратиться к мнению экспертов посмотрим на несущественную, казалось бы, деталь. Сейчас Кузей поставили командовать капитана 2 ранга (подполковник по сухопутному, что-то на уровне замкомандира полка). Тут без претензий к кавторангу Ярославу Адамову, скорее всего он блестящий морской офицер, но в истории «Адмирала Кузнецова» были и контр-адмиралы, которым это звание было присвоено во время командования крейсером (Иван Санько и Александр Челпанов). Остальные — капитаны 1 ранга, звание которых соответствует командованию кораблем такого класса.

— Самый опасный противник на море это авиация, — считает адмирал Владимир Комоедов. — У нее преимущество по дальности, по ракетно-бомбовой нагрузке, отразить авианалет достаточно сложно даже при наличии серьезных средств ПВО на борту корабля. Соответственно, что господство в акватории Мирового океана скорее получит тот, у кого есть возможность держать под рукой авиацию — на авианосцах, плавучих аэродромах. Тот же «Джордж Буш» ВМС США, последний из серии «Нимиц», обеспечивает глубину обороны до полутора тысяч километров. Авианосцы по праву считаются одной из самых мобильных сил в океане.

Лично я — категорически «за» авианосный флот. Но тут дело в том, что у России, несмотря на более 38 тысяч километров морских границ, включая выходы в Тихий океан, Атлантический — через Средиземное, Балтийское и Баренцево море, нет по большому счету мест базирования авианосных групп. На Севере этому мешают суровые условия и постоянное нахождение под прицелом стран НАТО, вдоль границ которых нужно пройти в океан. На Тихом океане, все что вокруг Владивостока, тоже является закрытой зоной. Балтику вообще не рассматриваем, авианосцы в Черном море имели актуальность еще во времена Советского Союза, а сейчас нет. Пожалуй, единственное достойное место базирования — тихоокеанское побережье Камчатки, но там тоже суровые климатические условия и плохо развитая прибрежная инфраструктура. Авианосец же, по большому счету, неженка, в большей степени предназначенный для эксплуатации в теплых морях. И тут американцам сама природа помогла с местами базирования авианосцев, взять хоть материковые Норфолк или Норт Айленд с выходами в Атлантику и Тихий океан, все они в теплых широтах. Да и ходят американцы отнюдь не в Северный Ледовитый океан.

Тем не менее, России необходимы свои авианосцы, пусть не в таком количестве как у США, но они должны быть для решения задач в разных регионах. Здесь, конечно, есть сложности и с их постройкой, и с финансированием — перспективный проект «Шторм» оценивается в 400 миллиардов рублей, большое значение имеет и создание группировки сопровождения, ведь сам по себе авианосец это всего лишь плавающий аэродром. Но если Россия не оставит планы по достойному присутствию в Мировом океане, без авианосцев нам не обойтись, — резюмирует адмирал.

Если прислушаться к словам Сергея Шойгу, то сейчас ВМФ России делает ставку на постройку кораблей дальней морской зоны. И упомянутые им фрегаты проекта 22350, закладка двух из которых состоялась в конце апреля на судостроительном заводе «Северная верфь», дополнят уже имеющийся в строю «Адмирал Горшков», завершающий ходовые испытания «Адмирал Касатонов», достраиваемые «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». В ближайшие годы к ним в дальней морской зоне прибавятся и эсминцы проекта 23650 «Лидер». Шойгу пообещал, что их планируют ввести в состав ВМФ до 2025 года. Впрочем, все это лишь эскорт для авианосцев, при том, что сейчас фрегаты и эсминцы могут действовать самостоятельно.

— Дискуссия о необходимости авианосцев для флота российского в итоге, как правило, всегда сводится к долларам, — считает медиа-консультант, военный эксперт Александр Зимовский. — Точнее к эмпирически установленной цене строительства авианосца. 1 миллиард долларов за 1000 тонн водоизмещения. Куда меньше внимания уделяется анализу оперативной ценности авианосца, как боевой единицы. При всей своей красоте и визуальной мощи авианосцы не являются компонентом стратегической ядерной триады США. Любое авианосное соединение предназначено для решения оперативных задач. Это их потолок.

Упрощённо говоря, после того, как анонсированные президентом России средства доставки доставят, извините за тавтологию, свой груз по указанным Путиным адресам, задачи всех авианосных соединений вероятного противника обнуляются. Авианосец хорош для старой доброй дипломатии канонерок — подплыть к берегу условного Гондураса или Гватемалы и погрозить пальчиком: «Не ломайте игрушек». Тогда как наши российские окрестные гондурасы не требуют массированного военно-морского убеждения.

В силу географических причин России нет смысла вводить авианосцы в состав Балтийского флота. Впервые в истории в Балтийское море американский авианосец HARRY S. TRUMAN (CVN 75) вошёл только в прошлом году. Да и то в рекламных целях. В Балтику вообще непросто войти и невозможно скрытно передвигаться авианосной, да и любой другой группе крупных надводных кораблей. Эффект внезапности отсутствует напрочь. Для Черноморского флота авианесущий корабль имел определённый смысл. Но с крахом черноморских судостроительных мощностей СССР и с возвращением в Россию непотопляемого «авианосца Крым», идея себя изжила. Остаются два наших реально океанских флота — Северный и Тихоокеанский. С учётом того, что для этих флотов ни стратегические, ни оперативные задачи со времён СССР не изменились, а, напротив, вновь приобрели ярко выраженную актуальность, очевидно отсутствие критической нужды в авианосцах. Намеренно подчёркиваю — отсутствие критической нужды. Анализируя морские ТВД, где были сконцентрированы основные действия ВМФ СССР, могу сказать, что регионами максимальной активности были Атлантика и Средиземноморье. При этом никаких авианосных групп СССР не имел, но зато контролировал все авианосные группы США, находившиеся на тот момент в море.

В ходе войны Судного дня советская средиземноморская эскадра в кратчайшие сроки была увеличена почти до ста вымпелов, включая 34 надводных боевых корабля и 23 подводные лодки. У американцев на тот момент было 60 кораблей и это полностью исчерпывало их боевые возможности в данном регионе. Опять-таки СССР не имел авианосцев, но полностью блокировал действия трёх авианосных групп ВМС США восточнее Мальты. Кстати, на Индийский и Тихий океаны примерно в тоже время приходилась примерно треть военно-морской активности СССР. Но там доминировали советские подводные силы, которые связывали американцев. В ходе сирийского конфликта Россия показала, что эти оперативно-тактические наработки не утеряны. Поэтому вопрос о ценности и необходимости авианосцев для России сегодня, полагаю, продолжит оставаться в дискуссионной плоскости.

Виктор Сокирко