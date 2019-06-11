Военные сообщили о дежурстве трех корабельных групп в районе учений НАТО на Балтике

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Три корабельные группы, самолеты морской авиации и береговые ракетные комплексы "Бастион" следят за учениями НАТО "Балтопс-2019", заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

"10 июня в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за совместными учениями объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО "Балтопс-2019", - сообщили в Национальном центре.

"В назначенных районах организовано дежурство двух корабельных ракетно-ударных групп, корабельной поисковой ударной группы, самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бастион", - заявили российские военные.

Ранее сообщалось, что 10 июня в южной части Балтики началась активная фаза учений НАТО, привлечены корабли и авиация 16 стран НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Литва, Латвия, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония) и стран партнеров - Финляндии и Швеции.