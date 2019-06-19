Пробил дно: польский корабль пострадал на учениях НАТО
Польский корабль повредили во время учений НАТО на Балтике
Польский десантный корабль повредил дно, отрабатывая задачи, поставленные во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море. Это произошло у берегов Литвы, когда отрабатывалась высадка десанта. Корабль повредил обшивку, и внутрь начала поступать вода. Впрочем, в польских ВМС отметили, что конструкция судна готова к таким ситуациям.
Во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море польский десантный корабль ORP Gniezno ВМС повредил днище, сообщила радиостанция RMF FM.
Инцидент произошел у берегов Литвы 16 июня. Корабль натолкнулся на препятствие во время высадки десанта. В результате он повредил обшивку в средней части корпуса, и внутрь судна начала поступать вода.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь восьмой флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский,
"Корабль возвращается в соответствии с графиком. Мы ждем его уже сегодня", - сказал Левандовский, отметив, что в результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.
На прошлой неделе, 15 июня, сообщалось, что для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации и угрозы навигационной безопасности гражданскому судоходству в акватории Балтийского моря силы и средства Балтфлота контролируют совместные учения объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО.
Участники Baltops-2019 проводят в южной части Балтийского моря отработку практических эпизодов, связанных с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации. Задействованные подразделения Балтийского флота осуществляют контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений, чтобы выявлять угрозы навигационной безопасности гражданских судов, связанные с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы.
13 июня в пресс-службе флота сообщили, что малый противолодочный корабль (МПК) "Алексин" в ходе тренировки в акватории Балтийского моря успешно отработал контрольные задачи по поиску, обнаружению и ликвидации подводной лодки условного противника.
"Экипажу МПК "Алексин" удалось классифицировать цель и условно уничтожить ее с помощью противолодочного вооружения", - отметили в сообщении. Во время учений экипаж противолодочного корабля осуществил комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и выполнил практическое применение торпедного вооружения.
Во время выхода личного состава "Алексина" в море он также провел тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений. В ходе этих операций были выполнены практические стрельбы средствами противовоздушной обороны (ПВО) корабля.
Учения ОВМС НАТО проходят с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. В них принимают участие 8,6 тыс. военных из 18 стран НАТО и партнеров альянса: Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Норвегии, Нидерландов, Польшы, Португалии, Румынии, США, Турции, Франции, Эстонии, а также Финляндии и Швеции. К маневрам привлечены морские, воздушные и сухопутные силы: 50 кораблей и подводных лодок, а также 40 воздушных судов.
"Центр НАТО в Удеме будет командовать всеми воздушными операциями. Самолеты будут действовать во взаимодействии с военно-морскими силами для обеспечения противовоздушной обороны, наблюдения и обеспечения прикрытия для десантных операций", - отметили в сообщении.
За день до начала учений военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что маневры будут контролировать силы и средства разведки Балтийского флота, а также корабли.
"За маневрами НАТО будут следить, в частности, ракетные корветы "Стойкий" и "Бойкий", а также малый ракетный корабль "Ливень". Также будут задействованы средства разведки", - уточнил собеседник агентства. Но официального подтверждения этой информации у ТАСС нет.
После распада Советского Союза его первопреемница Россия не единожды принимала участие в этих маневрах, акцент которых с тех пор был в значительной степени смещен на отработку поисково-спасательных операций, а масштабы сокращены. Но в 2014 году НАТО разорвала военное сотрудничество с российской стороной, и учения Baltops постепенно вернулись к своим изначальным масштабам и задачам.
Лидия Мисник
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