Пробил дно: польский корабль пострадал на учениях НАТО

Польский корабль повредили во время учений НАТО на Балтике

Польский десантный корабль повредил дно, отрабатывая задачи, поставленные во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море. Это произошло у берегов Литвы, когда отрабатывалась высадка десанта. Корабль повредил обшивку, и внутрь начала поступать вода. Впрочем, в польских ВМС отметили, что конструкция судна готова к таким ситуациям.

Во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море польский десантный корабль ORP Gniezno ВМС повредил днище, сообщила радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел у берегов Литвы 16 июня. Корабль натолкнулся на препятствие во время высадки десанта. В результате он повредил обшивку в средней части корпуса, и внутрь судна начала поступать вода.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь восьмой флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский,

конструкция судна приспособлена для таких ситуаций и может выдержать подобные повреждения.

"Корабль возвращается в соответствии с графиком. Мы ждем его уже сегодня", - сказал Левандовский, отметив, что в результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.

На прошлой неделе, 15 июня, сообщалось, что для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации и угрозы навигационной безопасности гражданскому судоходству в акватории Балтийского моря силы и средства Балтфлота контролируют совместные учения объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО.

Участники Baltops-2019 проводят в южной части Балтийского моря отработку практических эпизодов, связанных с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации. Задействованные подразделения Балтийского флота осуществляют контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений, чтобы выявлять угрозы навигационной безопасности гражданских судов, связанные с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы.

Помимо осуществления контроля во время этих учений Балтфлота также проводит и свои маневры.

13 июня в пресс-службе флота сообщили, что малый противолодочный корабль (МПК) "Алексин" в ходе тренировки в акватории Балтийского моря успешно отработал контрольные задачи по поиску, обнаружению и ликвидации подводной лодки условного противника.

"Экипажу МПК "Алексин" удалось классифицировать цель и условно уничтожить ее с помощью противолодочного вооружения", - отметили в сообщении. Во время учений экипаж противолодочного корабля осуществил комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и выполнил практическое применение торпедного вооружения.

Во время выхода личного состава "Алексина" в море он также провел тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений. В ходе этих операций были выполнены практические стрельбы средствами противовоздушной обороны (ПВО) корабля.

Учения ОВМС НАТО проходят с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. В них принимают участие 8,6 тыс. военных из 18 стран НАТО и партнеров альянса: Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Норвегии, Нидерландов, Польшы, Португалии, Румынии, США, Турции, Франции, Эстонии, а также Финляндии и Швеции. К маневрам привлечены морские, воздушные и сухопутные силы: 50 кораблей и подводных лодок, а также 40 воздушных судов.

"Центр НАТО в Удеме будет командовать всеми воздушными операциями. Самолеты будут действовать во взаимодействии с военно-морскими силами для обеспечения противовоздушной обороны, наблюдения и обеспечения прикрытия для десантных операций", - отметили в сообщении.

На учениях отрабатывается поиск морских мин и подводных лодок, использование средств ПВО, обороны от атак кораблей условного противника. К тому же, участники осуществляют атакующие действия, в том числе, высадку морского десанта.

За день до начала учений военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что маневры будут контролировать силы и средства разведки Балтийского флота, а также корабли.

"За маневрами НАТО будут следить, в частности, ракетные корветы "Стойкий" и "Бойкий", а также малый ракетный корабль "Ливень". Также будут задействованы средства разведки", - уточнил собеседник агентства. Но официального подтверждения этой информации у ТАСС нет.

Учения Baltops впервые состоялись в 1971 году и с тех пор преследовали цель сдерживать СССР и демонстрировать активность флотов альянса в максимальной близости от советских границ.

После распада Советского Союза его первопреемница Россия не единожды принимала участие в этих маневрах, акцент которых с тех пор был в значительной степени смещен на отработку поисково-спасательных операций, а масштабы сокращены. Но в 2014 году НАТО разорвала военное сотрудничество с российской стороной, и учения Baltops постепенно вернулись к своим изначальным масштабам и задачам.

Лидия Мисник