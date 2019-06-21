Войти
21.06.2019
Газета.ru

Все для учений? Зачем НАТО стягивает войска к России

601
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

НАТО стягивает к границам России тысячи военнослужащих

НАТО стягивает к российским границам свои военные силы. Это объясняется тем, что на данный момент альянс проводит в этом районе военные учения. Таких мероприятий сразу три: Dragon-2019 в Польше, Baltops-2019 в Балтийском море и Gelezinis Vilkas 2019 ("Железный волк" - 2019) в Литве.

НАТО продолжает стягивать к российским границам военную технику и солдат. Это связано с тем, что 17 июня на территории Польши начались крупномасштабные военные учения Dragon-2019. В них принимают участие 18 тыс. военнослужащих и 2,5 тыс. единиц бронетехники. Маневры проходят на воде, земле и в воздухе.



По словам польских командиров, эти учения являются исключительно оборонительными и не направлены против какого-либо государства. Основной их целью является отработка оперативного взаимодействия с другими странами-участницами военно-политического блока.

Участие в маневрах принимают 12 государств-членов НАТО. Помимо Польши, задачи отрабатывают военнослужащие США, Испании, Чехии, Великобритании, Италии, Болгарии, Венгрии, Хорватии и Румынии.

В первый же день маневров на полигоне в Польше в Западно-Поморском воеводстве произошел пожар. Его площадь составила 100 гектаров, отметил представитель государственной пожарной службы. С огнем боролись около 30 пожарных бригад, им помогали военные.

По данным издания "Утро.ру", на время учений силы НАТО "окружили Калининградскую область". Из-за этого подразделения Балтийского флота были переведены в состояние боевой готовности на случай провокаций со стороны военного блока.

Завершатся учения 25 июня.

Одновременно с этим в акватории Балтийского моря проходят учения ОВМС НАТО Baltops-2019. Они начались 9 июня и закончатся 21-го. В них участвуют 8,6 тыс. военных из 18 стран НАТО и партнеров альянса: Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Норвегии, Нидерландов, Польшы, Португалии, Румынии, США, Турции, Франции, Эстонии, а также Финляндии и Швеции. В маневрах задействованы морские, воздушные и сухопутные силы: 50 кораблей и подводных лодок, а также 40 воздушных судов.

"Центр НАТО в Удеме будет командовать всеми воздушными операциями. Самолеты будут действовать во взаимодействии с военно-морскими силами для обеспечения противовоздушной обороны, наблюдения и обеспечения прикрытия для десантных операций", - указали в сообщении.

Участники учений отрабатывают поиск морских мин и подводных лодок, использование средств противовоздушной обороны, обороны от атак кораблей условного противника. Военнослужащие осуществляют атакующие действия, в том числе высадку морского десанта.

За маневрами, по данным ТАСС, следят силы и средства разведки Балтийского флота, а также корабли.

"За маневрами НАТО будут следить, в частности, ракетные корветы "Стойкий" и "Бойкий", а также малый ракетный корабль "Ливень". Также будут задействованы средства разведки", - сообщил агентству военно-дипломатический источник.

В то же время крупные учения Североатлантического альянса Gelezinis Vilkas 2019 ("Железный волк" - 2019) проходят в Литве. Они стартовали 8 июня и продлятся до 22-го. Кроме литовских военных в маневрах принимают участие около 4 тыс. военнослужащих из десяти стран и более 1 тыс. единиц техники.

"Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", - сообщило командование литовской армии.

Это крупнейшие для Литвы учения. В текущем году, кроме литовских военных, в них принимают участие военнослужащие США, Великобритании, Германии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехии и Эстонии. Некоторые из них входят в состав расквартированного на литовской территории сводного батальона НАТО передового базирования.

Учения проходят на полигоне в районе города Пабраде на востоке Литвы у границы с Белоруссией и на полигоне Гайжюнай в центре страны.

С мест постоянной дислокации в район учений военная техника проследовала гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции. Некоторые эпизоды маневров проходят по согласованию с местными властями на прилегающих к полигонам гражданских территориях.

Литва предварительно направляла приглашения наблюдать за учениями Белоруссии, России, Финляндии и Швеции.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания
Испания
Италия
Латвия
Литва
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
США
Турция
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швеция
Эстония
Продукция
Бойкий
Компании
ВПВС РФ
Проекты
20380 Корвет-1
NATO
БФ
Военные учения
Похожие новости
19.06.2019
Пробил дно: польский корабль пострадал на учениях НАТО
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
25.11.2013
Невидимый фронт вооруженной борьбы
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:59
  • 2
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года