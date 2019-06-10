ВВС Филиппин в следующем году получат первые вертолеты S-70i "Блэк Хок"

ЦАМТО, 7 июня. Как стало известно в ходе проведенного в Маниле в начале июня Air Force Symposium 2019, командование ВВС Филиппин заказало 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" компании Sikorsky, поставка которых начнется в 2020 году.

Как сообщает ресурс Inquirer.net со ссылкой на регионального менеджера по развитию бизнеса Lockheed Martin Global Inc. Джейкоба Сайферса (Jacob Sifers), контракт на поставку вертолетов был подписан в апреле. Стоимость продажи составила около 12 млрд. фил. песо. Как планируется, 16 многоцелевых S-70i "Блэк Хок" будут поставлены ВВС Филиппин партиями, начиная с третьего квартала 2020 года. Вертолеты для ВВС Филиппин будут построены на польском предприятии PZL Mielec, являющемся подразделением Sikorsky. Полностью поставки планируется завершить в 2021 году. Представитель компании также не исключил возможность выполнения соглашения с опережением согласованного графика.

Ранее о заключении контракта на поставку вертолетов S-70i "Блэк Хок" ВВС Филиппин не сообщалось. Последним эту тему поднял министр обороны Филиппин Делфин Лорензана, который в декабре прошлого года сообщил, что комиссия ВВС рекомендовала закупку S-70 "Блэк Хок" компании Sikorsky в рамках проекта приобретения многоцелевого вертолета боевого обеспечения.

Как пояснил тогда глава оборонного ведомства, ВВС стремятся закупить то же количество вертолетов, которое предусматривал аннулированный контракт на поставку "Белл-412EPI". При этом бюджет проекта ограничен суммой в 240 млн. долл.

Новые вертолеты заменят устаревшие UH-1. Они могут быть вооружены пулеметами, но в основном, будут применяться для перевозки войск и грузов, оказания гуманитарной помощи и поддержки операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщал ЦАМТО, ВС Филиппин столкнулись с проблемой модернизации вертолетного парка в результате аннулирования соглашения о покупке в Канаде вертолетов "Белл-412EPI". В феврале 2018 года МНО Филиппин подписало через "Канадскую коммерческую корпорацию" контракт на поставку 16 вертолетов "Белл-412EPI" компании Bell Helicopter стоимостью 12,073 млрд. фил. песо (233 млн. долл.).

Сообщение о продаже вызвало протесты правозащитных организаций в Канаде, после чего канадское правительство инициировало повторную оценку выдачи разрешения на поставку вертолетов, заявив, что не предполагало применение машин в боевых операциях. В итоге МНО Филиппин вынуждено было аннулировать контракт и возобновить проект покупки вертолетов.