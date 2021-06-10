На Филиппины доставлена новая партия вертолетов S-70i "Блэк Хок"

ЦАМТО, 9 июня. По информации агентства PNA, 7 июня на авиабазу ВВС Филиппин "Кларк" в Пампанге на борту самолета Ан-124 компании Antonov Airlines из Польши была доставлена очередная партия многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок".

После прибытия пяти новых вертолетов общее количество доставленных на Филиппины S-70i "Блэк Хок" увеличилось до 11 ед. Как планируется, третья партия из пяти вертолетов будет передана ВС Филиппин до конца 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВВС Филиппин 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки компании Sikorsky был подписан в апреле 2019 года в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Закупка реализована в рамках второго этапа "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" ("Горизонт-2"). Стоимость продажи составила около 11,5 млрд. филип. песо (241,46 млн. долл.). Вертолеты для ВВС Филиппин собираются на польском предприятии PZL Mielec, являющемся подразделением Sikorsky.

Заказанные S-70i предназначены для перевозки войск и грузов, снабжения, медицинской эвакуации, воздушной разведки, ограниченной непосредственной авиационной поддержки, проведения поисково-спасательных операций, поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Первые пять S-70i были доставлены на авиабазу "Кларк" 9 ноября 2020 года. Шестой вертолет был доставлен морским путем в порт Манилы 27 ноября 2020 года.

Официальная церемония принятия первых шести вертолетов на вооружение состоялась 10 декабря 2020 года. Они вошли в состав 205-го тактического вертолетного крыла. Планируется, что полной готовности к боевому применению парк "Блэк Хок" достигнет в 2023 году.

S-70i были приобретены вместо "Белл-412EPI", контракт на поставку которых ВВС Филиппин был аннулирован. Новые вертолеты заменят устаревшие UH-1. Они могут быть вооружены пулеметами, но в основном, будут применяться для перевозки войск и грузов, оказания гуманитарной помощи и поддержки операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как заявил в январе 2019 года министр обороны Филиппин Делфин Лорензана, хотя вертолеты собираются в Польше, они будут сертифицированы американской Lockheed Martin. Обучение пилотов ВВС Филиппин будет проведено во Флориде. Все технические руководства будут предоставлены на английском языке.