Войти
ЦАМТО

На Филиппины доставлена новая партия вертолетов S-70i "Блэк Хок"

193
0
0
Источник изображения: Фото: Philippine Air Force

ЦАМТО, 9 июня. По информации агентства PNA, 7 июня на авиабазу ВВС Филиппин "Кларк" в Пампанге на борту самолета Ан-124 компании Antonov Airlines из Польши была доставлена очередная партия многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок".

После прибытия пяти новых вертолетов общее количество доставленных на Филиппины S-70i "Блэк Хок" увеличилось до 11 ед. Как планируется, третья партия из пяти вертолетов будет передана ВС Филиппин до конца 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВВС Филиппин 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки компании Sikorsky был подписан в апреле 2019 года в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Закупка реализована в рамках второго этапа "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" ("Горизонт-2"). Стоимость продажи составила около 11,5 млрд. филип. песо (241,46 млн. долл.). Вертолеты для ВВС Филиппин собираются на польском предприятии PZL Mielec, являющемся подразделением Sikorsky.

Заказанные S-70i предназначены для перевозки войск и грузов, снабжения, медицинской эвакуации, воздушной разведки, ограниченной непосредственной авиационной поддержки, проведения поисково-спасательных операций, поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Первые пять S-70i были доставлены на авиабазу "Кларк" 9 ноября 2020 года. Шестой вертолет был доставлен морским путем в порт Манилы 27 ноября 2020 года.

Официальная церемония принятия первых шести вертолетов на вооружение состоялась 10 декабря 2020 года. Они вошли в состав 205-го тактического вертолетного крыла. Планируется, что полной готовности к боевому применению парк "Блэк Хок" достигнет в 2023 году.

S-70i были приобретены вместо "Белл-412EPI", контракт на поставку которых ВВС Филиппин был аннулирован. Новые вертолеты заменят устаревшие UH-1. Они могут быть вооружены пулеметами, но в основном, будут применяться для перевозки войск и грузов, оказания гуманитарной помощи и поддержки операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как заявил в январе 2019 года министр обороны Филиппин Делфин Лорензана, хотя вертолеты собираются в Польше, они будут сертифицированы американской Lockheed Martin. Обучение пилотов ВВС Филиппин будет проведено во Флориде. Все технические руководства будут предоставлены на английском языке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
США
Филиппины
Продукция
Bell-412
UH-1 Iroquois
Ан-124
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
Медицина
Похожие новости
14.12.2020
Филиппины получили первые шесть вертолетов S-70i
14.12.2020
МНО Филиппин приняло на вооружение первые вертолеты S-70i "Блэк Хок"
07.12.2020
На Филиппины доставлен шестой вертолет S-70i "Блэк Хок"
11.11.2020
На Филиппины доставлены пять вертолетов S-70i "Блэк Хок"
19.06.2020
Первые шесть вертолетов S-70i "Блэк Хок" будут поставлены ВВС Филиппин до конца года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:04
  • 1
Подлодка «Чакра» досрочно возвращается в Россию из-за взрыва на борту
  • 10.06 02:55
  • 1
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 10.06 02:01
  • 12
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 10.06 01:54
  • 3
Нужны ли России авианосцы
  • 10.06 01:41
  • 11
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 10.06 01:35
  • 1
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2
  • 10.06 00:56
  • 4
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 19:57
  • 123
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 17:05
  • 816
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.06 16:13
  • 56
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 09.06 15:35
  • 7
Признанный гелий
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа